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Trenin çarptığı araçta iki kişi öldü

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#Almanya#Tren#Kaza
Trenin çarptığı araçta iki kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 09:51

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bad Zwischenahn kentinde bir yolcu treni ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin bir yetişkin ve bir çocuk olduğu belirtildi.

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Olay, yarı bariyerli bir demiryolu geçidinde meydana geldi. Otomobil, üzerine gelen tren tarafından sürüklenerek ağır hasar gördü. Yetkililer, kaza anında aracın demiryolu hattına girdiğini ve trenin çarpmasıyla birlikte iki kişinin kurtarılamadığını açıkladı. Çocuğun yaşına dair henüz bilgi verilmezken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.  

Trenin çarptığı araçta iki kişi öldü

Kazaya karışan bölgesel ekspres treninde 100'den fazla yolcu bulunuyordu. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, trenin Norddeich/Mole'den Hannover'e sefer yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından Bad Zwischenahn-Oldenburg hattında otobüsle alternatif ulaşım sağlandı. Norddeich yönünden gelen trenler Bad Zwischenahn'da sonlandırılırken, Hannover'den gelen trenler ise Oldenburg'a kadar devam edecek.

CHRİSTİAN BUTT/DPA 

 

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#Almanya#Tren#Kaza

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