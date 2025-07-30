Trenin çarptığı araçta iki kişi öldü

Haberin Devamı

Olay, yarı bariyerli bir demiryolu geçidinde meydana geldi. Otomobil, üzerine gelen tren tarafından sürüklenerek ağır hasar gördü. Yetkililer, kaza anında aracın demiryolu hattına girdiğini ve trenin çarpmasıyla birlikte iki kişinin kurtarılamadığını açıkladı. Çocuğun yaşına dair henüz bilgi verilmezken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan bölgesel ekspres treninde 100'den fazla yolcu bulunuyordu. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, trenin Norddeich/Mole'den Hannover'e sefer yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından Bad Zwischenahn-Oldenburg hattında otobüsle alternatif ulaşım sağlandı. Norddeich yönünden gelen trenler Bad Zwischenahn'da sonlandırılırken, Hannover'den gelen trenler ise Oldenburg'a kadar devam edecek.

CHRİSTİAN BUTT/DPA