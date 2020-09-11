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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: BILD
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Trene biletsiz binince yakalanan PKK sempatizanları polise saldırdı

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Trene biletsiz binince yakalanan PKK sempatizanları polise saldırdı
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Terör örgütü PKK’nın Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği eylemlere katılan 80’i aşkın örgüt sempatizanı trenle kaçak yolculuk yaparken yakalandı. Trene biletsiz binen sempatizanlar polise direnince arbede yaşandı.

BİLD gazetesinde yer alan habere göre, PKK terör örgütü sempatizanları Almanya’nın Hannover, Celle, Uelzen, Lüneburg ve Hamburg şehirlerinde 5 Eylül’den beri yaptıkları eylemlerden dönerken Hamburg trenine biletsiz bindiler. Sempatizanlar, tren Lüneburg İstasyonu’nda hareket edince bilet soran görevlilere zorluk çıkardılar, zorbalık yaptılar. Görevliler de durumu emniyet güçlerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine Bardowick Tren İstasyonu’na gelen 200’ün üzerinde polis, kaçakları trenden indirmek için operasyon başlattı.

Trene biletsiz binince yakalanan PKK sempatizanları polise saldırdı

POLİSİ TEKMELEDİLER
Trenden indirilen sempatizanlar müdahale sırasında polise direnince arbede çıktı. Aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle bazı polisler yaralandı. Polis sözcüsü “Söz konusu olan kişiler polise zorluk çıkardı. Polisi tekmeleyip saldırdılar” dedi. Polisin kimliklerini belirlediği 80’den fazla kişi hakkında kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki memura mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak. Yapılan kimlik kontrolü sırasında aralarında bazılarının Almanya’da oturum haklarının bulunmadığı ve kaçak kaldığı da tespit edildi.

Trene biletsiz binince yakalanan PKK sempatizanları polise saldırdı

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