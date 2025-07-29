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Tren kazasının detayı ortaya çıktı

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#Almanya#Tren Kazası#Kanalizasyon Kapağı
Tren kazasının detayı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 10:05

Almanya'nın Riedlingen kentinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açan tren kazasının ardından şok bir iddia ortaya atıldı. Yetkililer, kazanın nedeni olarak tamamen otlarla kaplanmış bir kanalizasyon kapağını gösteriyor.

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Polis yetkililerinin açıklamaya göre, şiddetli yağmur sularının kanalizasyona akmasını engelleyen ot kaplı kapak, suyun yamaçtan raylara doğru akmasına neden oldu. Biriken su ve molozların üzerinden geçen tren, raydan çıkarak devrildi.

Kriminal polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için kanalizasyon sistemini ve suyun akış yönünü inceliyor. Ayrıca, kazanın gerçekleştiği bölgede kara kutu kayıtlarının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), kazanın yaşandığı anda bölgede "aşırı şiddetli sağanak" olduğunu açıkladı. DWD Sözcüsü Marco Pukert, "Sadece bir saat içinde metrekareye 50 litre yağış düştü. Bu, en yüksek seviye" dedi.

Kaza bölgesinde doğrudan ölçüm yapılamadığı için radar verileri üzerinden analiz yapıldığı belirtildi. En yakın ölçüm istasyonunun 6 km uzakta olduğu ve orada 2 saatte 22 litre yağış kaydedildiği ifade edildi.

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Deutsche Bahn CEO'su Richard Lutz, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Gördüğümüz manzaralar hepimizi derinden sarstı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kazada 32 yaşındaki makinist, 36 yaşındaki stajyer ve 70 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

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#Almanya#Tren Kazası#Kanalizasyon Kapağı

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