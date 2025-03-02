Tren istasyonlarında suçlar arttı

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Federal hükümetin verilerine göre, tren istasyonlarında işlenen suç sayısı 2023 yılında 25 bin 640 iken geçen yıl 27 bin 160’a yükseldi. Bunun yüzde 4.93 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi. Aynı dönemde tren istasyonlarında işlenen cinsel içerikli suç sayısının yüzde 19.18 artış göstererek 1898’den 2 bin 262’ye yükseldiği açıklandı. 2024 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’deki tren istasyonunda 764, Dortmund’da 735, Hannover’de 715 ve Köln’de de 703 suç işlendi. Suç işleyen zanlıların yüzde 59.84’ünün Alman vatandaşı olmadığı belirlendi.