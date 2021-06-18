Transit geçiş mecburi

HIRVATİSTAN’ın en büyük gelir kaynaklarından biri turizm. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene bu sektörde büyük kayıplar yaşandı. Alınan tedbirlerle vaka sayıları kontrol altına alındı. Bu yıl hedef çok daha fazla turisti ülkeye çekebilmek. Fakat yine de Hırvat yetkililer kontrolü elden bırakmak istemiyor. Konaklamak için ülkeye gelenlerin https://entercroatia.mup.hr/ internet adresine önceden bildirimde bulunması gerekiyor. Ülkeden 12 saat içinde yapılacak transit geçişler serbest. Transit geçişlerde bir bildirime gerek yok. Hırvatistan, Türkiye’den dönüşlerde Avrupa Birliği’ne giriş ülkesi. Ülke yetkililerinin hedefi Schengen bölgesine dahil olmak. Bu nedenle birlik gümrük kuralları istisnasız uygulanıyor. Giriş ve çıkışlarınız kayıt altına alınmakta. Transit geçiş kuralına dikkat etmekte fayda var. Eğer mecburi sebeplerden veya başka bir sebeple bu süreyi geçirecekseniz bildirimde bulunmayı ihmal etmeyin.

BAJAKOVA’YA ALTERNATİF TOVARNİK

Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sınır kapısı Bajakova Sıla Yolu’nda en uzun beklemelerin olduğu gümrüklerden biri. Alternatif olarak Tovarnik ve İlok sınır kapılarını kullanabilirsiniz. Tovarnik gümrüğü için, Sırbistan’a açılan sınır kapısı Bajakova’dan 5 km önce Nijemci-Lipovac yol ayrımından çıkmanız gerekiyor. Daha sonra Apsevci, Nijemci, Deletovci ve Banovci yerleşim alanlarını geçerek 30 km. sonra Tovarnik’e ulaşıyorsunuz. Tovarnik’den sonra ise Sırbistan’da Sid ve Belgrad levhalarını takip ederek eski güzergâhınıza bağlanıyorsunuz. İlok sınır kapısı içinde, Tovarnik şehir merkezinde İlok yönünü takip etmelisiniz.

HIZ YAPMAYIN

Hırvatistan’ın tamamı otoyol. Otoyollar bakımlı ve geniş. Adeta hıza davetiye çıkartıyor. Aksine bir uyarı levhası olmadığı sürece hız limiti 130 kmh. Acele etmeyin, hız sınırlamalarına uyun. Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. Polis sabit ve seyyar radarlarla kontrol yapıyor. Hız ihlallerinde ceza alt sınırı 70, üst sınır ise 1000 euro. Daha ağır ihlallerde polisin ehliyetinize el koyma yetkisi var. Seyir halinde 24 saat farlarınız açık olmak mecburiyetinde. Boyu 150 cm’den kısa çocuklar arkada ve özel çocuk koltuğu ile seyahat etmek zorunda. Araçtaki herkes emniyet kemerini takmak zorunda.

GÜMRÜKLERDE SIKI KONTROL VAR

ZAGREB Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan sınırlarındaki sıkı tedbirler konusunda vatandaşlarımızı uyardı: “Polis ve gümrük memurları görevlerini istisnasız kurallara uyarak yapıyor. Sınırlardan geçiş yapan kişilerden de bu kurallara uymasını bekliyorlar. Salgınla ilgili alınan kararlar da kesinlikle uygulanıyor. Gümrük mevzuatına uymayan eşyaları aracınızda bulundurmamaya özen gösterin. Et ve süt ürünlerine hemen el konuluyor. Bunlar çok fazla miktarlarda olursa, ticari eşya statüsünde kaçak işlemi yapılabilir. Günlük kullanım dışındaki ziynet eşyaları ile 10 bin euro üstü paranın bildirilmesi şart.”

Hırvatistan, kavşak ülke konumunda. Slovenya istikametinden gelenler, Bregana Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Zagreb-Slavonski Brod-Bajokovo (Sırbistan sınırı) güzergâhını takip edecek. Bu yolun uzunluğu 306 km. Maribor istikametinden gelenler ise Macelj Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Krapina-Zagreb-Slavonski Brod-Bajakovo güzergâhını kullanacaklar. Bu yolun uzunluğu ise 352 km.





Hırvatistan’da otoyol ücretlerini gişelerde ödüyorsunuz. Geçiş fiyatları euro ve kuna olarak yazıyor. Her iki para birimiyle de ödeme yapabilirsiniz. Ücretler oldukça yüksek. Lübliyana istikametinden gelenler toplam 18 euro ödüyor. Maribor istikametinden gelenlerden ise toplam 21 euro tahsil ediliyor.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Zagreb Büyükelçiliği

Andrije Hebranga 32-34

10000 Zagreb

Telefon: + 385 1 486 46 60

Acil durum telefonu +385 99 43 96 520

e-mail: embassy.zagreb@mfa.gov.tr

Polis: 192

İtfaiye: 193

İlk yardım: 112

Karayolu yardım (SOS): 987

AKARYAKIT FİYATLARI (1 euro = 7.50 kuna)

Dizel: 1.32 Euro

Super benzin: 1.45 Euro

HIRVATÇA SÖZLÜK (TÜRKÇE OKUNUŞUYLA)

Dobar dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Dovicenya: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Voda: Su

Kruh: Ekmek

Kava: Kahve

Yedan: Bir

Pomoç: İmdat

Meso: Et

Teleçe meso: Dana eti

Govece meso: Sığır eti

Yaneçe meso: Kuzu eti

Pileçe meso: Piliç

HIRVATİSTAN

* AB üyesi fakat Schengen bölgesinde değil.

* Avrupa’dan gidişlerde kısıtlama yok. Türkiye’den dönüşte transit geçme mecburiyeti var.

* Hırvatistan’da kalacaksanız, internetten bildirimde bulunmanız gerekli.

* Para Birimi kuna.

* Vinyet yok. Otoyol parasını gişelerde ödüyorsunuz.

* AB giriş kapısı olması nedeniyle sınırlarda kontroller sıkı.

* 10 bin euro üstü nakit parayı mutlaka bildirmeniz gerekiyor.

* Sırbistan’a sınır kapısı Bajakova’da uzun bekleme süreleri oluyor.

* Tovarnik ve İlok alternatif sınır kapıları.

ÇEK CUMHURİYETİ

Adım başı kontrol

Çek Cumhuriyeti’nde polis otoyolda hız ve vinyet kontrolü yapıyor. Hız sınırlamalarına uymayanlara ve vinyetsiz araç kullananlara ağır cezalar var. Çek Cumhuriyeti toplam 370 km. Bu mesafe yaklaşık 3 ila 4 saat arasında geçilebiliyor. Genelgelere göre transit geçişinizi 12 saat içinde tamamlamak zorundasınız.

ÇEK CUMHURİYETİ, Avrupa’nın kuzeyinden yola çıkanların tercih ettiği güzergâh üzerinde bulunuyor. Ülkede salgının başlamasından sonra trafik ışığı sistemi uygulanmaya başlandı. Bu uygulama ile ülkeler vaka sayılarına göre yeşil, turuncu ve kırmızı kategorilere ayrıldı. Çek Cumhuriyeti’ne gelen yabancı ülke vatandaşlarına ait oldukları ülke gruplarına göre değişik uygulamalar söz konusu. Ülke genelinde vaka sayılarının son günlerde hızla düşmesiyle bu uygulamalarda bazı esneklikler gösterilmeye başlandı. Çek Cumhuriyeti toplam 370 km. Bu mesafe yaklaşık 3 ila 4 saat arasında geçilebiliyor. Genelgelere göre transit geçişinizi 12 saat içinde tamamlamak zorundasınız. Fakat ciddi bir kontrol mekanizması yok. Eğer 12 saatten fazla kalacaksanız ve son on günde bir risk bölgesinde bulunmuşsanız, internet üzerinden elektronik bir form doldurmak zorundasınız.

YOL DURUM

Bu güzergâhı kullananlar sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ı geçerek Sırbistan’a giriş yapıyor. İlk sınır kapısı da Macaristan’dan Sırbistan’a giriş kapısı olan Röszke. Almanya-Çek sınırından Belgrad 980 km. Otoyolları kullanmak için vinyet zorunlu. On günlük vinyet bedeli 12 euro. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun. Gündüzleri farlarınız açık olsun. Çek polisler kural hatalarını affetmiyor. Sabit ve seyyar radarların yanı sıra dürbünle devamlı kontrol yapıyorlar. Kontroller park yeri girişlerinde artıyor.



Çek Cumhuriyeti’nde radar kontrolü yapan polis görmeden yolculuk yapmanız neredeyse imkânsız. Otoyollarda hız sınırı 130 kmh. Çek polisleri bu konuda oldukça hassas. Cezalar ağır.







Çek Cumhuriyeti üzerinden Türkiye’ye gidecek vatandaşlarımızın izleyeceği güzergâh şöyle: Prag-Bratislava-Györ-Budapeşte-Szeged-Subotica-Novi Sad-Belgrad-Niş-Sofya–Edirne.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Prag Büyükelçiliği:

Adres: Na Orechovce 69 - 16200 Praha-6 Czech Republic

Telefon: +420 224 311 402 ve 403

Acil durum telefonu: +420 777 929 971

e-mail. embassy.prague@mfa.gov.tr

Polis imdat: 158

Ambulans: 155

Acil yardım (SOS): 112

Yol yardım: 154

İtfaiye: 150

Çek Otomobil Kulübü UAMK: 1230

AKARYAKIT FİYATLARI (1 euro = 26 koruna)

Dizel: 1.14 Euro

Süper benzin: 1.24 Euro

ÇEKÇE SÖZLÜK (TÜRKÇE OKUNUŞUYLA)

Ahoj: Merhaba

Ahoj: Hoşcakal

Dobry rano: Günaydın

Dobry den: İyi günler

Dobry vecer: İyi akşamlar

Na Şledanou (kısaca naşle): Allahaısmarladık

Dekuji: Teşekkürler

Ano: Evet

Ne: Hayır

Pomoc: İmdat

Voda: Su

Kava: Kahve

Cay: Çay

Kure: Piliç

Hovezi: Sığır eti

Prominte: Pardon

Nerozumim: Anlamadım

ÇEK CUMHURİYETİ

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Avrupa’dan gidişlerde kısıtlama yok. Türkiye’den dönüşte transit geçme mecburiyeti var.

* Para birimi kron.

* Vinyet mecburi.

* Ödemelerinizi kredi kartı veya kron ile yapın.

* Otoyollarda polis kontrol yapıyor.

* Seyyar ve sabit radarlar var.