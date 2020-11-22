Traktörlerle şehre girdiler... Vizon protestosu...

BAŞKENT Kopenhag ve ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus şehir merkezine polis eskortu eşliğinde traktörleriyle gelen çiftçiler, Kopenhag’ın liman bölgesi Langeliniekaj’da, Aarhus’ta ise Belediye Meydanı’nda toplandı. Hükümetin yasal dayanağı olmadan, ülkede çiftliklerde kürkleri için yetiştirilen tüm vizonların itlaf edilmesine karar vermesinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin pankartları traktörlerine asan göstericiler, Başbakan Mette Frederiksen ve hükümete tepki gösterdi. ‘Taşranın Başkaldırısı’ adlı halk hareketi tarafından iki şehirde eş zamanlı düzenlenen gösteriye yaklaşık 850 traktörün kayıt yaptırdığı bildirildi.

Pernille Vermund

Kopenhag’daki gösteride, eski Başbakan Lars Lökke Rasmussen’in yanı sıra muhalefetteki partilerin temsilcileri ile İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağ partilerden Yeni Sağ lideri Pernille Vermund ve Danimarka Halk Partisinin uzun yıllar liderliğini yapan Göçmenler Sözcüsü Pia Kjaersgaard da katıldı. Binlerce vatandaşın da destek verdiği ve traktörlere ilgi gösterdiği protesto olaysız sona erdi.

Pia Kjaersgaard

HÜKÜMET ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki hayvanları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti. ‘Minkgate’ olarak adlandırılan skandalda, eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etmişti.