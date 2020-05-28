Traktörler tren istasyonunda!

SABAH saatlerinde traktörlerle yollara düşen çiftçilerin eylem merkezi Münster kentiydi. Bin kadar traktörle üniversite yakınlarındaki Schloss Platz’da toplanan çiftçiler, burada korna çalıp slogan attılar. Hedeflerinde ise Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze vardı. Attıkları sloganlar ve açtıkları afişlerle Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Schulze’nin istifasını istediler. Bakan Schulze’nin memleketi ve seçim bölgesi Münster olduğu için eylemlerinin merkezini Münster olarak belirleyen çiftçiler, aralarından seçtikleri 50 kadar temsilciyi bakanın tren istasyonu yakınlarında bulunan seçim bürosuna gönderdi.





OLAYSIZ SONA ERDİ

Traktörlerle seçim bürosunun önüne kadar gelen 50 çiftçi, bir süre burada eylem yaptıktan sonra ayrıldılar. Çiftçilerin eylemleri ülke genelinde sorunsuz ve olaysız sona ererken, Münster kentindeki toplu taşımada büyük aksamalar yaşandı. Özellikle kent içi yolcu taşıyan otobüslerin seferleri gecikmeli yapılabildi.

Çiftçi eylemlerine katılımın en yüksek olduğu bir diğer kent ise Bonn’du.

Buradaki eyleme yaklaşık 350 traktörle katılan çiftçiler, böceklerin ölmesine yol açtığı gerekçesiyle tarımda kullanılan ilaçların yasaklanmasını protesto ettiler. Federal hükümet, Federal Çevre Bakanı Schulze’nin önerisiyle doğadaki böcekleri ve kaynak sularını korumak amacıyla çiftçilerin tarımda kullandıkları bazı ilaçları yasaklamak istiyor. Bakan Schulze geçen hafta çevreyi korumak için tarımda alınacak önlemleri anlatan bir raporu kamuoyuna açıklamıştı.