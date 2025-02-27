Trafikte yeni dönem! İlk Erfurt uygulayacak

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Şehir planlama öğrencileri konuyla ilgili yaptıkları araştırmada, uzunlamasına yaya geçidi çizgilerinin yayaların doğal yürüme yönünü desteklediğini ve sürücüler için de görsel bir bariyer oluşturduğunu keşfetti. Bunun üzerine, Erfurt İlçe Belediye Başkanı Robert Bednarsky, bölgesindeki yeni yaya geçitlerinin çizgilerini 90 derece döndürmek istedigini açıkladı. Bednarsky, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu belki alışılmadık bir fikir, ancak tamamen mantıklı. Yayalar çizgiler boyunca yürüyor. Burada uzun bir cadde var ve bu cadde üzerinde bir okul ile birçok yaşlı insanın yaşadığı bir bölge bulunuyor” dedi. Bednarsky, bu nedenle belediyenin alt yapı birimine iki veya üç yeni yaya geçidi yapılması için başvuruda bulunacağını belirtti.

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OTİZMLİ BİREYLER ZORLANIYOR

Yaya geçidi çizgilerinin bugünkü hali, antik çağlara kadar uzanıyor. FH Erfurt’ta şehir ve bölge planlama dersleri veren Stefan Peter Andres, “Antik Pompey’deki kazılarda, at arabalarının tekerleklerinin engellenmemesi için yayalara yönelik enlemesine taşlar kullanıldığını biliyoruz” dedi. Andres, öğrencileriyle birlikte, döndürülmüş yaya geçidi çizgileri üzerine bir araştırma projesi yürütüyor. Andres, “Bugün bu çizgiler sadece boyanıyor, yönlerinin bir anlamı kalmadı. Ayrıca, otizmli bireylerin enlemesine çizgilerden geçmekte zorlandığı biliniyor” diye konuştu. Aynı zamanda, köpeklerin ve atların da enlemesine çizgilerden rahatsız olduğu belirtiliyor. Almanya’da yaya geçidi çizgileri 1953 yılında kullanılmaya başlandı ve 1963’te yayaların geçiş önceliği yasalaştı.