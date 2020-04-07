Trafikte erkekler, kadınlardan 10 kat daha dikkatsiz!

İNGİLİZ bilim insanları uzun süredir cevabı merak edilen ‘Trafikte kadın sürücüler mi yoksa erkek sürücüler mi daha tehlikeli’ sorusunu araştırdı. 2005 ile 2015 yılları arasında meydana gelen ölümlü kazaları araştıran bilim insanları bu sorunun cevabını buldu. İngiltere’deki araştırmanın sonuçlarına göre ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarında erkek motorcular kadın sürücülere göre 10 kat daha dikkatsiz. Ve kazalara yol açıyorlar. Araştırma sadece cinsiyete bağlı değil, kilometreye göre de yapıldı. Araştırmada, otomobillerde ve nakliye araçlarında erkeklerin dikkatsizliği kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu anlaşıldı. Otobüs şoförleri arasında kadınla erkeklerin tehlike yaratma oranları ise birbirine çok yakın. Trafikte erkekler kadınlara göre daha agresifler ve şiddet eğilimleri de kadın sürücülere göre daha yüksek.