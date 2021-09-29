‘Trafik Lambası koalisyonu’na ilk yeşil ışık

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ALMANYA’da seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ‘trafik lambası koalisyonu’ (kırmızı-sarı-yeşil) oluşturmayı planlayan Hür Demokrat Parti (FDP) ile Yeşiller, kendi aralarında ilk ön görüşmeyi yaptı. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock ve partinin Eş Başkanı Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve Genel Sekreteri Volker Wissing dörtlüsü pazartesi akşamı bir araya gelerek ortak ve farklı noktaları ile ilgili ilk nabız yoklamalarında bulundu.

‘HEYECANLI ZAMANLAR’

Hem Yeşiller hem de FDP sosyal medyada ‘dörtlü’nün fotoğrafını paylaştı. FDP lideri Lindner paylaştığı fotoğrafın altına “Yeni bir hükümet arayışında ortak noktalarımızı ve farklılıklarımızın kurulacak köprüyle giderilmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Ortak noktalarımızı bulduk. Heyecanlı zamanlar” satırlarına yer verdi. Her iki taraf da öngörüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunmadı. Yeşiller ile FDP’nin ağır toplarının yeniden bir araya gelerek bu görüşmeleri bugünlerde sürdüreceği de belirtildi. SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in bu hafta içinde buluşma davetine Yeşiller ile FDP’nin olumlu yanıt verip, koalisyon görüşmelerinin takvimini belirlemek için bir araya geleceklerinden hareket edildiğine de dikkat çekildi.

OLASI ORTAKLARA YÜKLENMEYİN

Başbakan Angela Merkel’in yerine geçmeye hazırlanan SPD’li Federal Maliye Bakanı ve başbakan adayı Olaf Scholz’un olası ortaklara çok yüklenmemeleri için parti arkadaşlarına uyarıda bulunduğu ileri sürüldü. SPD genel merkezi Willy Brandt Evi’nde partinin ağır toplarıyla bir değerlendirme toplantısı yapan Scholz’un hangi alanlarda ‘kırmızı çizgileri’ olduğuna dair açıklamada yapmamaları önerisinde bulunduğu da belirtildi.

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SÖDER TAŞ KOYDU

Almanya’da ‘kardeş partiler’ olarak bilinen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında yaşanan gerginliğin seçimlerde alınan yenilgiden sonra arttığı gözden kaçmadı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, hükümeti kurma hakkının SPD’nin olduğunun altını çizerken, FDP ile ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmayı uman Armin Laschet’in önüne taş koydu. Söder, SPD’nin başbakan adayı Scholz’u seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı da kutladı. Armin Laschet’in ise Scholz’u hâlâ kutlamadığı açıklandı.

BRINKHAUS’A SINIRLI BAŞKANLIK

Ralph Brinkhaus yeniden CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı seçildi. Ancak seçim öncesi ciddi bir süre sınırlandırılması tartışması yaşandı. Brinkhaus, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi bir yıl görev yapmak istediğini ilan ettiği halde, koalisyon görüşmelerinden sonraki belirsizlik nedeniyle görev süresi 7 ay ile sınırlandırıldı. Böylece, CDU/CSU’nun muhalefet yapmak zorunda kalması halinde Brinkhaus’un yerine ‘anamuhalefet liderinin’ getirilmesi yolu açık bırakıldı.

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LASCHET GİDER

CDU/CSU’nun tarihi yenilgiye uğraması üzerine başbakan adayı Armin Laschet’e istifa baskısı da arttı. CDU’lu gençlerden sonra muhafazakâr kadınlar da yenilginin sorumlularından hesap sorulmasını istediler. Armin Laschet’in koalisyon hükümeti kurma girişimini de eleştiren CDU’lu kadınlar, Laschet’e zaman kaybetmeden Genel Başkanlığı bırakma çağrısında da bulundular. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise Armin Laschet’in CDU Genel Başkanı olarak görevi sürdürme şansının olmadığını ileri sürdü. Kubicki, ‘Laschet bu hafta içinde gider’ dedi.

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GÖÇMEN KÖKENLİ 83 MİLLETVEKİLİ

Almanya’da yapılan genel seçimleri kazanarak göçmen kökenli 83 milletvekili Federal Meclis’e girdi. Uyum Medya Servisi’nin verilerine göre 735 milletvekili arasında göçmen kökenli 83 parlamenter yer aldı. SPD’den 35, CDU/CSU’dan 9, Yeşiller’den 16, FDP’den 5, AfD’den 6 ve Sol Parti’den 11 göçmen kökenli milletvekili seçildi. Bunlardan 19’unun Türkiye, 6’sının İtalyan ve 5’inin de Polonya kökenli olduğu da belirtildi.

YÜZDE 11.3’E YÜKSELDİ

2017 yılında yapılan seçimlerde yüzde 8.2 olan göçmen kökenli milletvekili oranı son seçimlerde yüzde 11.3’e yükseldi. Son yasama döneminde Federal Meclis’teki 709 milletvekilinden 58’i göçmen kökenliydi. Göçmen kökenli parlamenter sayısında artışa rağmen hâlâ hedeften uzak olunduğuna da dikkat çekildi. 83 milyon nüfuslu Almanya’daki göçmen kökenlilerin oranının yüzde 26 olduğu hatırlatılırken, partilerin bu konuda daha duyarlı olmaları da istendi. Ahmet KÜLAHÇI / BERLİN - Fotoğraf: dpa