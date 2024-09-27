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Trafik kazasında iki çocuk öldü

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER
Trafik kazasında iki çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:43

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bağlı Waldbronn kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki çocuk hayatını kaybetti.

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POLİSİN verdiği bilgiye göre 54 yaşındaki bir sürücü ile çocukların bulunduğu araçla seyahat eden 43 yaşındaki bir sürücünün kullandığı iki otomobil perşembe akşamı geç saatlerde Herrenalber Strasse’de çarpıştı. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 54 yaşındaki sürücü ile 6 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Üç çocuğun bulunduğu aracı kullanan 43 yaşındaki sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücünün 3 erkek çocuğun da babası olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Polis sözcüsü, “43 yaşındaki şahsın aracı sola virajda sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dönerek diğer aracın ön tarafına çarptı” dedi.
Polis ve itfaiye kaza mahallini büyük bir ekiple güvenlik altına aldı. Çarpışmanın nasıl ve neden meydana geldiği araştırılıyor. Kazanın yaşandığı olay yerinde hafif bir viraj olduğu belirtildi. Yolun, demiryolu hattına paralel gittiği ve yol boyunca ağaçlık bir alan olduğu kaydedildi.

Trafik kazasında iki çocuk öldü


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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

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