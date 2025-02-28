Trafik kazalarında ölümler azaldı!

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BU veriler, 1953’ten bu yana kaydedilen en düşük üçüncü ölüm oranı olarak kayıtlara geçti. Daha az can kaybı yalnızca COVID-19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında gerçekleşmişti ve o yıl 2 bin 719 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. Salgının doruk noktasına çıktığı 2021 yılında ise 2 bin 562 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarındaki yaralı sayısı da düşüş gösterdi. 2024 yılında toplam 363 bin kişi yaralandı, bu rakam önceki yıla göre yüzde 1 daha az oldu. Ağır yaralananların sayısı ise yüzde 5 azalarak 50 bin 300’e geriledi. Bu, 1991’den bu yana kaydedilen en düşük ağır yaralı sayısı oldu.





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MOTOSİKLET ÖLÜMLERİ ARTTI

Polis, 2024 yılında toplam 2.5 milyon trafik kazası kaydetti. Bu, 2023’e göre yüzde 1 daha az kaza yaşandığını gösteriyor. Maddi hasarla sonuçlanan kazaların sayısı 2.2 milyon seviyesinde kaldı. Ancak, ölüm veya yaralanmaya yol açan kazalar yüzde 1 düşerek 289 bine geriledi. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, en fazla can kaybı milyon kişi basına 59 ölümle Mecklenburg-Vorpommern ve 52 ölümle Saksonya-Anhalt eyaletlerinde yaşandı. Buna karşılık, büyük şehirler ve yoğun yerleşim alanlarına sahip bölgelerde trafik ölümleri daha düşük seviyede kaldı: Buna göre milyon kişi başına Berlin’de 15 ölüm, Bremen’de 17 ölüm, Hamburg’da 21 ölüm, Saarland’da 24 ölüm ve Kuzey Ren Vestfalya’da 26 ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, motosiklet sürücülerine ilişkin veriler farklı bir tablo ortaya koydu. Motorlu iki tekerlekli araç kullanıcıları arasında ölümler yüzde 1.8 artarak 9 kişi fazlalaştı. Ayrıca E-scooter kazalarındaki ölümler de 2 kişi artarak yüzde 9.5 yükseldi.