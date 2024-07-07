Trafik kazaları verileri

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FEDERAL İstatistik Ofisi verilerine göre, geçen yıl Almanya yollarında meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 8 kişi hayatını kaybetti, 1004 kişi yaralandı. Bir içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 839 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2022’ye göre 51 kişi daha fazla. 2023’te trafik kazalarında yaralananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.5 artarak toplam 366 bin 557’ye yükseldi. Kazalarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısı otomobil, yaklaşık beşte biri ise motosiklet veya scooter kullanıcısıydı. Ölümlü kazaların çoğunluğu kırsal yollarda meydana gelirken, yaklaşık üçte biri de kent içinde meydana geldi. Ölüm vakalarının yaklaşık onda biri otoyollarda gerçekleşti. Kırsal yollarda meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin çoğunluğu araba veya motosikletle seyahat ederken, üçte ikisi bisikletle veya yaya olarak trafikte hayatını kaybetti.