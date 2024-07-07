Trafik kazaları verileri

Haberin Devamı

FEDERAL İstatistik Ofisi verilerine göre, geçen yıl Almanya yollarında meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 8 kişi hayatını kaybetti, 1004 kişi yaralandı. Bir içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 839 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2022’ye göre 51 kişi daha fazla. 2023’te trafik kazalarında yaralananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.5 artarak toplam 366 bin 557’ye yükseldi. Kazalarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısı otomobil, yaklaşık beşte biri ise motosiklet veya scooter kullanıcısıydı. Ölümlü kazaların çoğunluğu kırsal yollarda meydana gelirken, yaklaşık üçte biri de kent içinde meydana geldi. Ölüm vakalarının yaklaşık onda biri otoyollarda gerçekleşti. Kırsal yollarda meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin çoğunluğu araba veya motosikletle seyahat ederken, üçte ikisi bisikletle veya yaya olarak trafikte hayatını kaybetti.



Bununla birlikte, 2010-2023 yılları arasında karayollarında meydana gelen kazalarda toplam ölüm sayısı yaklaşık yüzde 22 oranında azaldı. Bu dönemde hayatını kaybeden otomobil kullanıcılarının sayısı yaklaşık üçte bir oranında azalırken, hayatını kaybeden bisikletlilerin sayısı aynı dönemde yüzde 17 oranında arttı. Bu dönem kıyaslamasında trafikte hayatını kaybeden motosikletlilerin oranı yüzde 22, ölen yayaların oranı da bu dönem içinde yüzde 8 oranında azaldı.Alkolün neden olduğu trafik kazalarının sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 oranında azaldı. Ancak alkolün neden olduğu kazalar uzun vadede artış gösterdi. 2023 yılında polis Almanya’daki yollarda toplam 2.5 milyon trafik kazası rapor etti. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla. Ancak bu kazaların büyük çoğunluğu maddi hasarla sonuçlandı.