Trafik ihlali cep yakacak!

GEÇEN yıl nisan ayında trafik cezalarını belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, birtakım formülasyon hataları nedeniyle geri çekilmişti. O zaman ki yapılan değişiklikte hız limitinin aşılması durumunda ehliyete daha kolay el konulması öngörülmüştü. Ancak otomobil kurumu ADAC ve bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirisi üzerine muhalefet partileri ve bazı eyaletler Federal Ulaştırma Bakanlığı/nın hayata geçirdiği yasaya itiraz etti. Bunun üzerine yenilenen trafik kuralı ihlallerinde para cezası artırıldı.
İşte bugünden itibaren uygulancak yeni cezalar:
* Buna göre şehir içinde hız limiti 31 km/s’yi, şehirlerarası yolculukta ise 41 km/s’yi aşması durumunda sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulacak. Aynı şekilde bir sürücünün hız limitini birçok kez 25 km/s’nin üstünde aşması durumunda da ehliyetine el konulabilecek.
* Yeni düzenlemeye göre hız yapanlar artık iki kat daha fazla ceza
ödemek zorunda. Şehir içinde 16 ile 20 km/s daha hızlı gidenler 35 yerine 70 euro ceza ödemek zorunda. Kamyon ve TIR sürücülerinin ise sağa veya sola dönüşlerde yürüme hızında dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde 70 euro para cezası ödenmesi gerekiyor.
* Kaldırımda veya bisiklet yolunda, koruyucu şeritte veya ikinci sırada duranlar veya park edenlere şu ana kadar uygulanan 20 euroluk para cezası 55 euroya yükseltildi.
* Kaldırım veya bisiklet yoluna park ederek, yaya veya bisikletlilerin caddeye inmek zorunda bırakacak kadar engelleyen sürücülere 80 euro para cezası geldi. Ayrıca Flensburg’da kayıtlı trafik puanından da bir puan düşürülecek.
* Engelli park yerine park edenlere ise 55 euro ceza kesilecek. Daha önce ise bu durumdaki sürücülere 35 euro para cezası kesiliyordu.
* Elektrikli araçların dolum park istasyonlarına araçlarını park edenlere de 55 euro para cezası uygulanacak.
* İtfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının giriş veya çıkışına park edeneler 100 euro ve bir puan cezaya çarptırılacak.
* Sirenli araçlara acil durumlarda yol vermeyen veya gecikmeli olarak yol verenlere de para cezası 200 eurodan 320 euroya çıkarıldı. Ayrıca 2 puan da düşünecek.