Trafik ihlali cep yakacak!

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GEÇEN yıl nisan ayında trafik cezalarını belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, birtakım formülasyon hataları nedeniyle geri çekilmişti. O zaman ki yapılan değişiklikte hız limitinin aşılması durumunda ehliyete daha kolay el konulması öngörülmüştü. Ancak otomobil kurumu ADAC ve bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirisi üzerine muhalefet partileri ve bazı eyaletler Federal Ulaştırma Bakanlığı/nın hayata geçirdiği yasaya itiraz etti. Bunun üzerine yenilenen trafik kuralı ihlallerinde para cezası artırıldı.