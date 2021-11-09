Trafik ihlali cep yakacak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorYıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERAvrupa Haberleri

Trafik ihlali cep yakacak!

#Almanya#Trafik Yasası#Ceza
Trafik ihlali cep yakacak

Almanya’da yeni trafik yasası bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bundan böyle trafik kuralı ihlallerinde ağır para cezaları kesilecek.

Haberin Devamı

GEÇEN yıl nisan ayında trafik cezalarını belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, birtakım formülasyon hataları nedeniyle geri çekilmişti. O zaman ki yapılan değişiklikte hız limitinin aşılması durumunda ehliyete daha kolay el konulması öngörülmüştü. Ancak otomobil kurumu ADAC ve bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirisi üzerine muhalefet partileri ve bazı eyaletler Federal Ulaştırma Bakanlığı/nın hayata geçirdiği yasaya itiraz etti. Bunun üzerine yenilenen trafik kuralı ihlallerinde para cezası artırıldı.

Trafik ihlali cep yakacak
İşte bugünden itibaren uygulancak yeni cezalar:
* Buna göre şehir içinde hız limiti 31 km/s’yi, şehirlerarası yolculukta ise 41 km/s’yi aşması durumunda sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulacak. Aynı şekilde bir sürücünün hız limitini birçok kez 25 km/s’nin üstünde aşması durumunda da ehliyetine el konulabilecek.
* Yeni düzenlemeye göre hız yapanlar artık iki kat daha fazla ceza ödemek zorunda. Şehir içinde 16 ile 20 km/s daha hızlı gidenler 35 yerine 70 euro ceza ödemek zorunda. Kamyon ve TIR sürücülerinin ise sağa veya sola dönüşlerde yürüme hızında dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde 70 euro para cezası ödenmesi gerekiyor.
Trafik ihlali cep yakacak

* Kaldırımda veya bisiklet yolunda, koruyucu şeritte veya ikinci sırada duranlar veya park edenlere şu ana kadar uygulanan 20 euroluk para cezası 55 euroya yükseltildi.
* Kaldırım veya bisiklet yoluna park ederek, yaya veya bisikletlilerin caddeye inmek zorunda bırakacak kadar engelleyen sürücülere 80 euro para cezası geldi. Ayrıca Flensburg’da kayıtlı trafik puanından da bir puan düşürülecek.
* Engelli park yerine park edenlere ise 55 euro ceza kesilecek. Daha önce ise bu durumdaki sürücülere 35 euro para cezası kesiliyordu.
* Elektrikli araçların dolum park istasyonlarına araçlarını park edenlere de 55 euro para cezası uygulanacak.
* İtfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının giriş veya çıkışına park edeneler 100 euro ve bir puan cezaya çarptırılacak.
* Sirenli araçlara acil durumlarda yol vermeyen veya gecikmeli olarak yol verenlere de para cezası 200 eurodan 320 euroya çıkarıldı. Ayrıca 2 puan da düşünecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Trafik Yasası#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco