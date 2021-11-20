Trafik cezalarÄ± cep yakacak

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Ã–NCELÄ°KLE, Almanya â€™da 2020 verilerine gÃ¶re kayÄ±tlÄ± olan 40.4 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ ilgilendiren yeni trafik cezalarÄ±nÄ±n ne olduÄŸuna birlikte gÃ¶z atalÄ±m. 09.11.2021 tarihinde uygulamaya konulan yeni trafik cezalarÄ± kataloÄŸu, Ã¶zellikle aÅŸÄ±rÄ± sÃ¼rat yapan ve yanlÄ±ÅŸ yere park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere yÃ¶nelik aÄŸÄ±r cezalar Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Ã–rneÄŸin, ÅŸehir iÃ§inde hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±na izin verilen limiti saatte 16 ile 20 kilometre arasÄ±nda aÅŸarken radara yakalanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 35 euro yerine 70 euro para cezasÄ± kesilecek. Trafik gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmayÄ± amaÃ§layan yeni trafik ceza dÃ¼zenlemesi, Ã¶zellikle bisiklet sÃ¼renlerin ve yayalarÄ±n kamuya aÃ§Ä±k alanlarda daha gÃ¼venli hareket etmelerini saÄŸlamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

YANLIÅž YERE PARK CEZASI

CezasÄ± ikiye katlanan diÄŸer trafik suÃ§larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda otomobiliyle yanlÄ±ÅŸ yere park etmek geliyor. Yaya veya bisikletler iÃ§in ayrÄ±lan yola park eden, aracÄ±nÄ± gÃ¼venlik amacÄ±yla kapatÄ±lan alana bÄ±rakan veya yol kenarÄ±nda park halindeki araÃ§larÄ±n yanÄ±na park ederek ikinci park ÅŸeridi oluÅŸturan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ÅŸimdiye dek 20 euro para cezasÄ± kesilirken, bu ceza bu aydan itibaren 55 euroya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n otomobilini yanlÄ±ÅŸ yere park etmek suretiyle diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin geÃ§iÅŸini engellemesi, Ã¶zellikle kurtarma ekiplerini engelleyecek ÅŸekilde park etmeleri halinde ise ceza daha da yÃ¼kselebiliyor.

KURTARMA EKÄ°PLERÄ°NÄ° ENGELLEME

Trafik suÃ§larÄ±nÄ±n arasÄ±na 9 KasÄ±mâ€™dan itibaren yeni bir madde daha eklendi. Buna gÃ¶re, elektrikli otomobillerin akÃ¼lerini ÅŸarj etmeleri iÃ§in ayrÄ±lan veya â€˜carsharingâ€™ olarak kiralanan araÃ§lara ait park alanÄ±na aracÄ±nÄ± haksÄ±z yere bÄ±rakana da 55 euro ceza kesilecek. Yollarda ve otobanlarda, kaza mahalline yetiÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸan kurtarma ekipleri iÃ§in aÃ§Ä±lan koridordaki geÃ§iÅŸi aracÄ±yla engelleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri 200 euro yerine 320 euro para cezasÄ± beklerken, kurtarma ekiplerinin araÃ§larÄ±nÄ±n hareket alanÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ise 100 euro ceza kesilecek. Yeni dÃ¼zenlemede trafik suÃ§larÄ±na verilen ceza puanlarÄ±nda ise deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±.

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AÅžISIZLARA MAAÅž

TAZMÄ°NÄ° SONA ERDÄ°

ALMANYAâ€™da koronavirÃ¼se karÅŸÄ± aÅŸÄ± olmayÄ± reddeden sigortalÄ±lar hastalanmalarÄ± halinde altÄ± haftaya kadar normal ÅŸekilde maaÅŸ almaya devam ediyor. AynÄ± haktan, koronavirÃ¼s bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle karantina altÄ±na alÄ±nan sigortalÄ±lar da yararlanabiliyordu. Ancak bu uygulama ekim sonuna kadar geÃ§erliydi. 01.11.2021â€™den bu yana koronavirÃ¼se karÅŸÄ± aÅŸÄ± olmayÄ± kendi isteÄŸiyle reddeden sigortalÄ±lar, virÃ¼s bulaÅŸmasÄ± sonucu hastalanmalarÄ± halinde iÅŸvereninden maaÅŸ alamayacak. Ä°ÅŸverenler, bu ayÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren sadece aÅŸÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen rahatsÄ±zlanan elemanlar iÃ§in Federal Enfeksiyon Koruma Kanunu kapsamÄ±nda rapor alan Ã§alÄ±ÅŸan adÄ±na peÅŸin Ã¶dediÄŸi maaÅŸÄ± sonradan devlet kasasÄ±ndan geri alabilecek.

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ABDâ€™YE AÅžILILARA SEYAHAT Ä°ZNÄ°

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Mart 2020 tarihinden bu yana â€˜Travel Banâ€™ adÄ± verilen yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlere seyahat yasaÄŸÄ± uygulayan Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD), bu kararÄ±ndan geri dÃ¶ndÃ¼. ABD yÃ¶netimi, 8 KasÄ±m tarihinden itibaren aralarÄ±nda Almanyaâ€™nÄ±n da bulunduÄŸu 33 Ã¼lkeye yÃ¶nelik seyahat yasaÄŸÄ±nÄ± aÅŸÄ±lÄ± olan yabancÄ± ziyaretÃ§ilere kaldÄ±rdÄ±. AÅŸÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in, kiÅŸilerin DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WHO) veya Amerikan Ä°laÃ§ Denetleme Kurumu (FDA) tarafÄ±ndan onay almÄ±ÅŸ bir aÅŸÄ±yla aÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor. ABD, Ã¼lkeye gelecek olan yabancÄ± ziyaretÃ§ilerden aÅŸÄ±lÄ± olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra koronavirÃ¼sle ilgili negatif test sonucu ibraz etmelerini de istiyor. Bu Ã¼lkeye seyahat edecek olanlarÄ±n kendilerinden istenilen aÅŸÄ± belgesi ve negatif test sonucunu yolcuyu taÅŸÄ±yacak uÃ§ak ÅŸirketine seyahat Ã¶ncesi ibraz etmeleri gerekecek.

PAYPAL Ä°ÅžLEM

ÃœCRETÄ° ARTTI

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Ä°NTERNET Ã¼zerinden Ä°ngiltereâ€™den yapÄ±lan sanal alÄ±ÅŸveriÅŸlerde bir tÃ¼r online bankacÄ±lÄ±k sistemi olan â€˜Paypalâ€™ uygulamasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶deme yapanlardan kesilen iÅŸlem Ã¼creti artÄ±rÄ±ldÄ±. 31.10.2021 tarihine kadar Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±ndaki Ã¼rÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸinde yÃ¼zde 0.5 oranÄ±nda kesilen â€˜Paypalâ€™ kullanÄ±m Ã¼creti, 10.11.2021â€™den gerek Ä°ngiltereâ€™den AB Ã¼lkelerine gerekse AB Ã¼lkelerinden Ä°ngiltereâ€™ye internet Ã¼zerinden yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarda Ã¼rÃ¼n bedelinin yÃ¼zde 1.29 oranÄ±nda kesilecek.

IKEAâ€™DAN YENÄ°

BÄ°R HÄ°ZMET

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DÃœNYACA Ã¼nlÃ¼ Ä°sveÃ§ mobilya devi IKEA, bu ayÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren mÃ¼ÅŸterilerine yeni bir hizmet sunmaya baÅŸladÄ±. Almanyaâ€™nÄ±n otomobil devi Volkswagenâ€™in merkezinin bulunduÄŸu Wolfsburg kent merkezinde IKEA tarafÄ±ndan ilki aÃ§Ä±lan â€˜Pop-up-Storesâ€™ adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k tanÄ±tÄ±m dÃ¼kkÃ¢nÄ± hizmete girdi. Ä°nternette yer alan tanÄ±ma gÃ¶re, birbirinden farklÄ± karaktere sahip yerlerde konumlandÄ±rÄ±labilen ve farklÄ± amaÃ§lara hizmet edebilen geÃ§ici sÃ¼reler iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸ mekanlara â€˜Pop-up mekanlarâ€™ deniliyor.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Ravensburg kentinde ikinci ÅŸubesinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyurulan â€˜IKEA Pop-Up Storeâ€™da mÃ¼ÅŸteriler, IKEA satÄ±ÅŸ elemanlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla mobilya planlama ve tasarÄ±m yapabilecek, Ã¼rÃ¼n sipariÅŸi verebilecek. Bu mekÃ¢nlarda doÄŸrudan mobilya veya aksesuar satÄ±ÅŸÄ±, Ã¼rÃ¼n iadesi, reklamasyon hizmeti sunulmayacaÄŸÄ± veya Ä°sveÃ§ menÅŸeli gÄ±da satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmayacaÄŸÄ± duyuruldu.