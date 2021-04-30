Trafik cezaları cep yakacak!

* Park ve duraklama ihlallerine kesilen para cezası 15 eurodan 55 euroya kadar yükseltildi. Örneğin engellilere ayrılan park alanına aracını bırakanlar, 35 euro yerine 55 euro ceza ödemek zorunda kalacaklar. Hatta itfaiye veya kurtarma araçlarının olay yerine girişlerini engelleyen otomobil sürücülerine ise 100 euro para cezası kesilecek.

* Elektrikli araçlar için ayrılan park yerlerine, araç şarj alanlarına ve araç paylaşımı (Carsharing) için öngörülen park alanlarına araç bırakmak, yeni trafik suçu olarak tanımlandı. Trafik cezaları kataloğuna yeni eklenen bu trafik kuralını ihlal edenlere 55 euro tutarında uyarı cezası kesilecek.

* Kurtarma araçlarının yolda hızlı ilerlemelerini sağlayan kurtarma yolunu engelleyen, kapatan veya kurtarma yolunu haksız yere aracıyla kullanan sürücülere 200 ile 320 euro arasında ceza makbuzu kesilecek ve trafik sicillerine bir ceza puanı işlenecek.

* Ağır vasıta araç sürücülerine için yeni trafik kuralları geçerli olacak. Buna göre, şehir içinde kavşakta sağa sapan ağır vasıtalara yürüme hızında dönme kuralı getirildi. Bu kuralı ihlal etmenin faturası 70 euro olacak.

* Yaya ve bisiklet yolunun yanı sıra servis şeridini kural dışı kullanan araç sürücülerine 25 euro yerine 100 euroya arasında mal olacak.

* Otomobiliyle hava atanlara dikkat: Aracıyla sürekli aynı güzergâhta turlayarak çevreye rahatsızlık veren veya motoru gereksiz yüksek devirde kullanarak gürültü ve çevreye saçtığı egzoz gazıyla rahatsızlık verenlere 20 euroya kadar kesilen para cezası bundan böyle 100 euro olacak.

* Aşırı sürat yapan sürücülere de pamuk eller cebe denilecek. Şehir içinde hız sınırını aşanlara getirilen para cezaları şu şekilde düzenlendi:

Hız sınırını saatte 10 km aşanlara 15 yerine 30 euro, 11-15 km arasında aşanlara 25 yerine 50 euro, 16-20 km aşanlara 35 yerine 70 euro, 21-25 km aşanlara 80 yerine 115 euro, 26-30 km aşanlara 100 yerine 180 euro, 31-40 km aşanlara 160 yerine 260 euro, 41-50 km aşanlara 200 yerine 400 euro ve hız sınırını saatte 70 km ve üzerinde aşanlara kesilecek para cezası 680 eurodan 800 euroya yükseltildi.

TRAFİK İHLALLERİNDE ARTIŞ VAR

Yeni trafik cezaları için geçen yıl hazırlanan ilk taslakta, şehir içinde izin verilen hız sınırını saatte 21 km, şehir dışında ise saatte 26 km aşanların sürücü ehliyetine bir ay süreyle el konulması öngörülmüştü. Bu yaptırım, daha önce şehir içinde izin verilen hız sınırını 31 km ve şehirler arası yolda saatte 41 km’den daha fazla aşanlara uygulanıyordu. Trafik cezalarına yapılan zammın arkasında, trafik ihlallerine ilişkin mahkeme davalarındaki artış gösterildi. Yeni kurallar ve ağırlaştırılan para cezaları başta bisiklet sürücüleri olmak üzere yayaları ve çevreyi aşırı hız yapan otomobil sürücülerinden korumayı amaçlıyor.

HURDANIŞ’IN NOTU: Siz siz olun, hem kendi güvenliğiniz hem de karşınızdakinin güvenliği için trafik kurallarına uyunuz. Eminim ki, bundan en çok siz kârlı çıkacaksınız.

TEK TİP KISITLAMALAR

KAFALARI KARIŞTIRIYOR

ALMANYA’da 24 Nisan tarihinden bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde geçerli olacak tek tip kısıtlamalar yürürlüğe girmesine girdi, ancak hâlâ çalışanlar, sporcular, seyahat edenler, köpekli veya köpeksiz olarak sokakta gezintiye çıkanların kafaları karışık. Niye mi? Koronavirüs pandemesine karşı mücadeleyi karmaşık hale getiren en önemli unsur, şimdiye dek tek tip uygulamanın olmayışıdır. Kısıtlamalar eyaletten eyalete hatta ilden ile farklılık arz ediyordu. Federal hükümet, bu konuda ağırlığını koyup, Enfeksiyon Yasası’nda yaptığı değişiklikle, artık ülke genelindeki pandemi mücadelesi eşgüdümlü hale getirildi. Tek tip kısıtlamalar, üç gün üst üste insidans sayısı 100’ün üzerinde olan il ve ilçelerde geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kısıtlamaların arasında en önemlisi, sokağa çıkma yasağı sayılabilir. Her ne kadar, sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama kriterleri ülke genelinde eşgüdümlü hale getirilse de, bu yasaktan muaf kesimler de var. Örneğin gece saat 22.00’den sonra çalışanlar, sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saate kadar eve dönemeyecekleri için, bu kişiler için söz konusu yasak geçerli değildir.

KOŞU SERBEST Mİ?

Gece yatağa yatmadan önce dışarıda bir tur koşmak isteyenler de bu istisna kapsamına alındı. Önemli olan, koşuya grup halinde değil, ferdi olarak çıkılmasıdır. Grup halinde koşmak isteyenlerin ise aralarına koyacakları mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Sporculara yönelik bu ististnai uygulama gece yarısına kadar geçerli, gece yarısından sonra sokakta spor yapmak yasak olacak. Sokağa çıkma yasağı, köpek sahipleri için de bağlayıcı değil. Köpeğini hem gündüz hem gece saatlerinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için sokağa çıkan hayvan sahiplerinin tek dikkat etmeleri gereken nokta, yalnız dolaşmalarıdır, yani yanlarında ikinci bir kişinin olmamasıdır.

BAŞKA KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kuryeler, saat 22.00’den sonra da, sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmaya devam edebilecekler. Diğer bir ifadeye, gece yarısı aç kalanlar, yemek siparişi verebilecekler. Getirilen yemek kutusunu dışardaki çöp kutusuna bırakmak da serbest. Çöp kutusunu belediye tarafından toplanmak üzere sokağa çıkarmaya da izin var. Tıbbi açıdan acil durumlarda da, gece sokağa çıkma yasağı ihlal edilebilecek. Bu noktada, ‘Söz konusu can kurtarmaksa, gerisi teferruat’ sözü geçerlilik kazanıyor. Ama, geçerli bir sebebi olmadan evden dışarı çıkanlara, 25 bin euroya kadar para cezası kesilebileceğini, burada hatırlatmak istiyoruz.

YASAKLI DURUMLAR NELER?

Gece saat 22.00’den sonra kesin olarak yasaklanan durumları bilmekte fayda var. Örneğin yasağın geçerli olduğu saatten sonra dışarıda arkadaşlarla buluşup sohbet etmek yasak. Geç saatlerde yakıt fiyatları düştü diye aracına akaryakıt almak üzere evden çıkanlar da, sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş sayılacaklar. Saat 22.00’den sonra sadece işten gelen veya işe gidenlere otomobillerine akaryakıt alabilecekler. Diğer bir ifadeyle, sigara almaya çıkmak, alışveriş yapmak gibi gündüz yapılabilecek her türlü iş ve faaliyetleri akşam saat 22.00’den sonra yapmak yasak olacak.

SEYAHAT EDENLERE DİKKAT

Gece saat 22.00 ile sabah saat 05.00 arasında seyahate çıkacak olanlar, polis çevirisine takılabilir ve para cezasına çarptırılabilirler. Görevli olarak yollara düşenler ve acil bir durum nedeniyle evini terk etmek zorunda olanlara ise sokağa çıkma izni var. Burada acil durumdan kasıt, özel seyahatlerden ziyade, tıbbi açıdan gerekli olan durumlardır. Polis teşkilatı, kontrolleri gece yarısından sonra sıklaştıracağını duyurduğunu buradan hatırlatmış olalım.