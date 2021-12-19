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HABERLERAvrupa Haberleri

Trabzonspor'un başarısı Alman basınında

#Bild#Trabzonspor#Ağaoğlu
Trabzonsporun başarısı Alman basınında

Almanya'nın en çok okunan haber sitelerinden biri olan Bild, Trabzonspor'un başarısını manşetine taşıdı.

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Süper Lig'de bu sezon harikalar yaratan Trabzonspor dış basının da ilgisini çekmeyi başardı. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild'de bu başarı mercek altına alındı.

"YÜZBİNLER GELİR..."
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Marek Hamsik röportajlarına da yer veren Almanlar, "Türkiye'deki Trabzonspor Harikası: 37 yıl sonra ligin patronu mu olacak?" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporun başarısı Alman basınında
Röportajda "Şampiyonluğu alırsanız ne olacak?" sorusu üzerine Başkan Ağaoğlu'nun "(Derin bir nefes alarak) ... Yüzbinler gelir, çok büyük bir şey olur... olacak..." demesi de dikkat çekti.

"RÜYALARIMDAN BİRİ"
Takım liderlerinden Marek Hamsik de "Şampiyonluğu almak elbette takımın, kulübün hedefi. Tüm oyuncular şampiyon olmak ister elbette. Uzun zamandır yaşamak istediğim bir duygu bu. Rüyalarımdan biri." diyerek şampiyonluğa olan özlemini ve inancını dile getirdi.

Trabzonsporun başarısı Alman basınında
1984'TE BU YANA HASRET
Haberde ayrıca Trabzonspor'un 1976'dan 1984'e kadar 6 kez şampiyon oldukları ancak 37 senedir lig kupasına hasret kaldıklarına yer verildi.

Bordo-mavililerin lider olduğu birçok sezonda kendi hataları yüzünden şampiyonluklarını rakiplerine kaptırdıklarını da belirten Bild, Abdullah Avcı'yla bu şanssızlığın da kırılabileceğinin umulduğunu kaydetti.

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Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atmış durumda ve şampiyonluğun en büyük favorisi.

Trabzonsporun başarısı Alman basınında

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#Bild#Trabzonspor#Ağaoğlu

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