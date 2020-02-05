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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim

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Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim

İngilizlerin sıkça kullandığı 'Black sheep' (Kara koyun) deyimi başkaldıran olarak adlandırılıyor. Tottenham'dan ayrılarak Inter'e imza atan Christian Eriksen ayrılık sürecini anlattı.

Sezon sonu Tottenham'la olan sözleşmesi sona erecek olan Christian Eriksen, Londra kulübüyle yollarını ayırma sürecini anlattı. Inter'e transfer olan Danimarkalı yıldız, "Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim" dedi. BBC'ye konuşan Eriksen, Şampiyonlar Ligi finalinin kaybedilmesinin ardından herkesin kendisine sırt çevirdiğini söyledi. 6,5 yıl boyunca formasını giydiği Londra temsilcisine veda eden 27 yaşındaki oyuncu, "Kulübümle kontratım devam etmesine rağmen taraftarlar takımdan ayrılmam için baskı yapıyordu. Gazetelerde de her gün transferimle ilgili iddialar yazılıyordu. Alınan sonuçların ardından da hedef tahtasına konulan hep ben oldum. Deyimi yerindeyse Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim." ifadelerini kullandı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Inter'e evet diyen Eriksen, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekbine
katılmıştı.

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