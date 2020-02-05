Sezon sonu Tottenham'la olan sözleşmesi sona erecek olan Christian Eriksen, Londra kulübüyle yollarını ayırma sürecini anlattı. Inter'e transfer olan Danimarkalı yıldız, "Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim" dedi. BBC'ye konuşan Eriksen, Şampiyonlar Ligi finalinin kaybedilmesinin ardından herkesin kendisine sırt çevirdiğini söyledi. 6,5 yıl boyunca formasını giydiği Londra temsilcisine veda eden 27 yaşındaki oyuncu, "Kulübümle kontratım devam etmesine rağmen taraftarlar takımdan ayrılmam için baskı yapıyordu. Gazetelerde de her gün transferimle ilgili iddialar yazılıyordu. Alınan sonuçların ardından da hedef tahtasına konulan hep ben oldum. Deyimi yerindeyse Tottenham'da 'kara koyun' ilan edildim." ifadelerini kullandı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Inter'e evet diyen Eriksen, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekbine

katılmıştı.