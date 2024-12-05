TOTİL ve BM Sigortam işverenleri bilgilendirdi

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HOLLANDA Çalışma Denetim Müfettişi Necati Sazak, Hollanda iş dünyasındaki iş sağlığı ve güvenliği standartlarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sazak, işverenlerin yasal yükümlülüklerine ve denetim süreçlerine dikkat çekerek, güvenli çalışma ortamlarının hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemine vurgu yaptı.

İş Kanunu Uzmanı Muhammed Yıldız ise Arbo Yasası konusundaki son gelişmeler hakkında sunum yaptı. Muhammed Yıldız, işverenlerin uyum sağlaması gereken mevzuat hakkında detaylı bilgiler verdi. Yıldız, özellikle güncel yasal değişikliklere dikkat çekerek işverenlerin karşılaşabileceği risklere yönelik öneriler sundu

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SAĞLIK SİGORTALARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

BM Life ve BM Sigortam CEO’su Mehmet Keskin kürsüye geldi. 2025 yılı itibarıyla Hollanda sağlık sigortası sisteminde gerçekleşecek değişiklikler hakkında bilgi veren Keskin, özellikle sağlık sigortaları ile alakalı avantaj sağlayabilecek yenilikleri duyurdu. Keskin, sağlık sigortalarında 2025’te yapılacak değişiklikleri ve bunların olumlu ve olumsuz yanlarını şu şekilde sıraladı:

* Eigen Risico (Kişisel Katkı Payı): Katkı payı 385 Euro olarak 2025 yılı için de değişmeden kalacaktır.

* Zorunlu Temel Sigorta (Basisverzekering) Değişiklikleri.

* 2025 yılında Reumatoid Artrit (RA) hastalığı olan kişiler için egzersiz terapisi (Cesar veya Mensendieck terapisi gibi) temel sağlık sigortası kapsamında belirli koşullarla karşılanmaktadır.

* 2025 yılında KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastaları için egzersiz terapisi (oefentherapie), temel sağlık sigortası kapsamında sınırsız sayıda seans ile karşılanmaktadır.

* 2025 yılında yaşlılar için rehabilitasyon tedavisi (revalidatie), daha geniş kapsamlı bir şekilde karşılanmaktadır.

* 2025 yılında Kodein Geri Ödeme Politikası

* Kodein artık yalnızca kronik diyare (ishal) teşhisi konmuş hastalar için geri ödenmektedir.

* Kronik diyare teşhisi, bir doktor tarafından konulmalı ve tedavi planı dahilinde kodein kullanımı reçete edilmelidir.

Keskin, “Biz yalnızca poliçe satan bir şirket değil, aynı zamanda çözüm üreten bir kurum olmayı hedefliyoruz” diyerek BM Life’ın vizyonunu anlattı. Ayrıca BM Life’ın sosyal sorumluluk projelerine değinen Keskin, Hollanda Zutphen Belediyesi ile birlikte Hatay’da depremzedeler için bir spor kompleksi inşa ettiklerini duyurdu. Bu proje, hem yardım amacı taşıması hem de sosyal hayatı desteklemesi açısından büyük beğeni topladı.

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