Torunoğulları'nın mutlu günü
Avrupa'da futbol ve iş dünyası Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları, Sema Torunoğulları'nın kızı İnci 'nin Yavuz Karalar ile evlilik töreninde buluştu.
Den Boch Brabandhale'de çok sayıda davetlinin katıldığı törende Edelstaal Şirketler Group ve Orka Hotels Yönetim Kurul Başkanı Turgut Torunoğulları, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Yavuz Torunoğulları, Ertan Torunoğulları, Ercan Torunoğulları ile aile dostları yer aldılar.Dünyanın içinde bulunduğu korono virüsü nedeniyle zor günde düğün töreni düzenlediklerini söyleyen Aykut Torunoğulları "Oğlumuz Yavuz ve kızımız İnci'nin mutlu gününde tüm dostlarımızla mutluluğu paşlaştık. İnşallah sağlıklı ve mutlu olurlar" dedi.
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