Torunlarının tabutlarına sarılarak ağladı

Haberin Devamı

Almanya’nın Karlsruhe kentine bağlı Kraichtal kasabasında yaşayan Ebru Turan Sollwedel ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki üç çocuğunun yaşadığı evde 2 Mart’ta yangın çıktı. Çatı katındaki daireden çıktığı ifade edilen yangında 41 yaşındaki Ebru Turan Sollwedel ile çocukları 8 yaşındaki Carlo Ege Berçem Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Turan ve Oğuz Can Turan yaşamını yitirdi. Yangına müdahale etmek isteyen 5 mahalle sakini de dumandan etkilendi.