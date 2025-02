Töre cinayetinin sembolü Hatun Sürücü için anma töreni

Haberin Devamı

1982 yılında Berlin’de dünyaya gelen Hatun Sürücü, ataerkil bir aile ortamında büyüdü. Henüz 16 yaşındayken babası tarafından okuldan alınarak Türkiye’ye gönderildi ve kuzeniyle zorla evlendirildi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak Hatun Sürücü, bu evliliği bitirerek Berlin’e geri dönmeyi başardı. Döndükten sonra da ailesiyle yaşamaya başlayan Hatun Sürücü, daha sonra oğlu ile birlikte genç anneler için bir barınma evine taşındı, başörtüsünü çıkardı ve elektrik tesisatçılığı alanında meslek eğitimine başladı. Bu gelişmeler ailesinin tepkisini çekti. Hatun Sürücü, 7 Şubat 2005’te erkek kardeşi tarafından ‘aile onurunu kurtarma’ bahanesiyle başından vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen kardeş, Almanya’da 9.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezası çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edildi. Katil kardeş, mahkemede ablasının Batılı yaşam tarzından nefret ettiğini söyledi. Olayla ilgili iki ağabeyi de ‘cinayeti azmettirme’ suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı ancak delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Haberin Devamı

Cansel Kızıltepe

‘ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ’

Berlin Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik ve Entegrasyon Senatörü SPD’li siyasetçi Cansel Kızıltepe, Hatun Sürücü’nün ölümünün 20’nci yılında bir mesaj yayınladı. Kızıltepe, şu açıklamayı yaptı: “Hatun Sürücü sadece 23 yaşındaydı. Hayatı çok erken sona erdi. Kendi kaderini tayin etme ve özgürlük arzusunun bedelini ölümle ödedi. Cesaretinin ve kendi kaderini tayin ettiği bir yaşam hayalinin bedelini ödedi. Hatun Sürücü, oğlunun sorumluluğunu tek başına üstlenen ve birlikte gelecekleri için çok çalışan genç bir anneydi. Elektrikçi olmak için çıraklık sınavına girmek üzereydi. Ve hayatından koparıldı. Hatun Sürücü’nün ölümünün 20’nci yıl dönümünde sadece onu değil, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalan ya da öldürülen diğer tüm kız çocuklarını ve kadınları da anıyoruz. Bunu hafife almamalıyız! Kökeni, dini veya cinsel kimliği ne olursa olsun her kadının ve her kız çocuğunun güvenli ve kendi kaderini tayin edebildiği bir yaşam sürebileceği bir toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hatun Sürücü’nün kaderinin unutulmaması ve kadın hakları için mücadele etmekten asla vazgeçmememiz için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

Hatun Sürücü, 7 Şubat’ta saat 12.00’de öldürüldüğü yer olan Oberlandgarten 1 / Ecke Oberlandstrasse adresinde anılacak.

Haberin Devamı