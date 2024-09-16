‘Toplumun birlikteliği için birlikte çalışma önemli’

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MÜNİH DİTİB Miraç Camii’nde gerçekleşen toplantıya DİTİB Genel Başkanı ve Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Müsteşar Vekili Dr. Muharrem Kuzey, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Tanış, Konsolos Murat Kemaloğlu, Muavin Konsolosumuz Emre Keleş ve Ataşemiz Hazal Can’la birlikte katıldı. Başkonsolos Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşen toplantı çerçevesinde, görev bölgemizdeki DİTİB dernek başkanları ve din Görevlilerimize bir araya gelerek sohbet etme imkânı yakaladık. DİTİB’nin kurumsal kimliği, toplumumuzun birlikteliği bakımından taşıdığı önem ve birlikte çalışma kültürünün önemi gibi hususlarda görüş alışverişinde bulduğumuz toplantıda, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri de birlikte ele aldık. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Azal başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

