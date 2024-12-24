Toplumsal bütünlüğe saldırıya ‘Hayır’

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ERMENİ Kilisesi ve bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takvimine göre 25 Aralık’a denk geldiği için her yıl 6 Ocak’ta kutlarlar Noel’i. İnsanlar sevdikleri ve sevenleriyle bir araya gelirler bu kutsal gün ve günlerde. Karşılıklı hediyeler dağıtılır. Noel ağacı altına konulan hediyelere en çok da çocuklar sevinir.

Tabii Noel öncesi yalnız kent merkezlerinde değil, kasaba ve köylerde de etkinlikler düzenlenir.

Noel pazarları açılır.

İnsanlar oralara giderek hem yer-içer hem de eğlenirler.

TOPLUMSAL BARIŞI DİNAMİTLEDİ

İşte Magdeburg kent merkezinde kurulan Noel pazarında geçen hafta cuma akşamı, yalnız Magdeburglulara değil, hangi dinden ve hangi inançtan olursa olsun, Almanya’da yaşayan herkese Noel günlerini zehir eden bir saldırı yaşandı.

Bir saldırgan, kiralık araçla Noel pazarına dalarak insanları ezdi, geçti.

5 kişi yaralanırken, en az 60’ı ağır olmak üzere 200’ün üzerinde kişi yaralandı.

Cep telefonuma düşen ‘acil’ mesajını okur okumaz, insanların çoğu gibi benim de aklıma gelen ilk şey, saldırganın göçmen kökenli olup olmadığı oldu.

Ve çok geçmeden olay yerinde yakalanan saldırganın Suudi Arabistan kökenli 50 yaşında bir hekim olduğu açıklandı.

2006 yılından beri Almanya’da yaşadığı ve Magdeburg yakınlarında bir klinikte psikiyatrist olarak çalıştığı da.

Başkalarının ruh sağlığı sorunlarını çözmek ve tedavi etmek için eğitim görmüş bu ‘ruh hastası’, giriştiği bu saldırıyla toplumsal bütünlüğü, toplumsal dayanışmayı ve toplumsal barışı dinamitledi.

Hatta bombaladı...

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YİNE SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Çünkü gözler yeniden, zaten son yıllarda ‘öcü’ gözüyle bakılan sığınmacılara ve göçmen kökenlilere çevrildi.

Saldırgan daha önceki dönemlerde sosyal medyadaki paylaşımlarında kendisinin ‘tam bir İslam düşmanı’ olduğuna yer verdiği halde, gözler yie ülkede yaşayan Müslümanlara çevrildi.

Magdeburg’daki saldırıdan sonra sığınmacılara, göçmen kökenlilere ve ‘yabancı görünümlülere’ hakaretlerin, fiziksel saldırıların birden arttığı bile ortaya çıktı.

Almanya’daki göçmen kökenli dernek ve cemiyetler, Müslümanların oluşturduğu dernek ve cemiyetler, İslami kurum ve kuruluşlar bu saldırıyı haklı olarak kınadıkları halde, Alman aşırı sağcılar yine sokaklara döküldüler.

“Yabancılar dışarı” sloganı atarak, ellerinde ‘Remigration’ (Alman vatandaşı olsalar bile göçmen kökenlilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesi) yazılı afişler taşıdılar.

Hem de bu ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin yarıdan fazlasının bu ülkede doğup büyüdüklerini, tüm sosyalizasyonlarını bu ülkede aldıklarını, bu ülkenin vatandaşı olduklarını ve başka bir ülkeden gelmediklerini bal gibi de bildikleri halde.

Irkçı, sığınmacı, yabancı, göçmen kökenli ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) de bu aşırı sağcı Nazi yandaşlarına tam destek verdi.

Hatta kendisi de Magdeburg’da bir protesto gösterisi düzenledi.

*

19 Aralık 2016 akşamıydı.

O zaman Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olan Aydan Özoğuz, Almanya’da göçmenlerin ve göçmen kökenlilerin uyumuna yönelik fahri çalışmalar yapanları ödüllendirmek için bir etkinlik düzenlemişti.

Başbakanlık’ta düzenlenen bu etkinliğe dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılmış ve toplumsal bütünlüğü, toplumsal barışı vurgulamıştı.

“Bizim ortak yaşamımız çeşitlilikten oluşuyor. Bu çeşitlilik de bizi fakirleştirmez, aksine zenginleştirir” demişti.

Ödül töreni biter bitmez danışmanlarından biri yanına gidip kulağına bir şeyler fısıldamış ve Başbakan Merkel de derhal ayrılmıştı.

İşte o akşam o saatlerde başkent Berlin’deki ‘Yıkık Kilise’ olarak bilinen Kaiser Wilhelm Kilisesi’nin önünde kurulan Noel pazarına çaldığı bir TIR’la dalan Anis Amri isimli Tunus kökenli bir teröristin giriştiği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan saldırgan 4 gün sonra İtalya’nın Milano kenti yakınlarında bir polis tarafından kurşunlanarak öldürülmüş ama bu kanlı saldırı zihinlerden hiçbir zaman silinmemişti.

Tabii göçmen kökenlilere dönük ön yargılar da...

*

Evet...

Bu tür saldırıların kabul edilecek, tasdik edilecek hiçbir yönü yoktur.

Olmamalıdır da...

Almanya’daki göçmen kökenliler de Müslümanlar da bu ve benzer saldırıları şiddetle kınamaktadır.

Ve toplumsal bütünlüğe, toplumsal barışa saldırıya “HAYIR” demektedir.

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Not: Hıristiyan aleminin Noel Yortusu’nu kutlar; herkese sağlık, huzur ve barış dolu nice nice Noeller dileriz.