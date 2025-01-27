Toplu taşımada uyarı grevi

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver-di) ile Toplu Taşıma İşletmesi (BVG) arasında sürdürülen ücret artışı görüşmelerine uzlaşmaya varılamayınca uyarı grevine gidildi. Sendika üyesi 16 bine yakın BVG çalışanının işi bırakması üzerine bu sabah saat 03.00’ten itibaren toplu taşıma trafiği büyük ölçüde durdu. Metro ve tramvay trafiği tamamen dururken, otobüslerin çoğu da trafiğe çıkmadı. Kentin çeşitli kesimlerinde tam bir kaos yaşanırken, insanların çoğu iş yerlerine zamanında ulaşamadı.





GELECEK HAFTADA DA DEVAM EDEBİLİR

Ver-di, 16 bine yakın BVG çalışanına ayda 750 Euro ücret artışı talebinde ısrarlı olduğunu açıkladı. İlk etapta 24 saat sürecek uyarı grevinin taleplerinin kabul edilmemesi durumunda önümüzdeki hafta ve aylarda sürdürüleceği de açıklandı. BVG yönetimi ise sendikanın talebinin kendilerine yılda 250 milyon Euro ek maliyet getireceğine dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde sürdürülecek görüşmelerde bir orta yol bulunmasını umduklarını belirtti.