‘Toplu taşımada kadınlara özel bölüm olsun’

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BERLİN Eyalet Parlamentosu Yeşiller milletvekili Antje Kapek, “Son aylarda metrolarda kadınlara yönelik korkunç saldırılar meydana geldi. Hatta bir kadın metroda cinsel taciz ve tecavüze uğradı” diyerek yalnız kadınların seyahat edebilecekleri özel bölümler oluşturulmasını önerdi. Yeşiller Meclis Grubu Ulaşım Politikası Sözcüsü olan Antje Kapek, özellikle akşam saatlerinde şiddet ve saldırıların artması nedeniyle kadınların toplu taşama araçlarına binmekten korktuklarına dikkati çekerek, özellikle metro istasyonlarına yerleştirilecek kameralarla kontrollerin artırılmasını da istedi. Kapek, “Kadınlarımızı koruyalım” çağrısında bulundu.



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İŞLETME ÖNERİYE SICAK BAKMIYOR

Japonya’da kadın, çocuk ve tekerlekli sandalyeli engelliler için metrolarda belirli zamanlarda özel bölümler ayrıldığı hatırlatılırken, bunun Almanya’da da mümkün olması istendi. Ancak Berlin Toplu Taşıma İşletmeleri BVG), Kapek’in bu yöndeki önerisine sıcak bakmadı. BVG’den yapılan açıklamada, var olan önlemlerin yeterli olduğu belirtilirken, “Kendilerini rahatsız ve tehlikede hissedenler için metrolarda elemanlarımıza ve polise hızlıca ulaşılabilecek alarm sistemleri vardır. 250 güvenlik çalışanımız 24 saat görev yapmaktadır” denildi. Sağ popülist AfD milletvekili Rolf Wiedenhaup da kadınlar için özel bölümler oluşturulması önerisini saçma buldukları söyledi. Wiedenhaup, “Güvenlik kadınlar için özel bölümler oluşturmakla değil, saldırganların hızlıca yargılanarak cezaya çarptırılmalarıyla sağlanır” dedi.