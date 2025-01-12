Toplu taşımada grev sinyali

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Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di) ile Berlin Toplu Taşıma İşletmesi (BVG) arasında sürdürülen ücret artışı görüşmelerine 15 Ocak’ta devam edilecek. Sendika aylık ücretlerin 750 Euro artırılmasında ve çalışanlara yılda bir maaş fazla ödenmesinde ısrar ediyor. Ver.di, 15 Ocak’tan önce herhangi bir eylem düşünülmediğini ilan ederken, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bu ayın sonlarına doğru uyarı grevlerine gidileceği sinyalini de verdi. BVG ise görüşmeler öncesi sendikanın talep ettiği rakamlarla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak BVG’nin görüşmelerde uzlaşmacı bir tutum sergilemek istediği belirtildi. Sendikanın talebinin BVG’ye yılda 250 milyon Euro ek maliyet getireceğine dikkat çekildi. Taraflar arasında nisan ayına kadar 4 görüşme yapılması öngörülürken, uzlaşmaya varılamazsa toplu taşımada grevlere gidilecek ve Berlin’de tam bir kaos yaşanacak. Ver.di ile BVG adına yerel yönetimle en son toplu sözleşme görüşmeleri 2021 yılında yapılmıştı.