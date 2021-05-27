Toplu konutların kamulaştırılması için 60 bin imza ihtiyaç var!

BERLİN’de yıllar önce özelleştirilen toplu konutların yeniden kamulaştırılması için başlatılan imza kampanyasında son dört haftaya gelindi. İmza kampanyasını başlatan Berlinli inisiyatif, toplu konutların kamulaştırılması için halk oylamasına gidilmesini hedefliyor. Halk oylamasına gidilebilmesi için en az 175 bin Berlinli’nin imzası gerekiyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 200 bine yakın imza toplandı, ancak toplanan imzaların üçte birinin geçersiz olduğu belirtildi. Gerekçe olarak ise Alman vatandaşı olmayanların imzalarının geçersiz sayıldığı belirtildi. Bundan sonraki 4 haftalık süre içinde 60 bine yakın geçerli imza toplanması halinde 26 Eylül’de yapılacak genel ve eyalet seçimleriyle birlikte toplu konutların kamulaştırılması için bir de halk oylaması yapılacak.

ANTİDEMOKRATİK BİR TUTUM

Toplu konutların kamulaştırılması için oluşturulan inisiyatifin içinde yer alan Ahmet Tuncer, halk oylamasına gidilebilmesi için Alman vatandaşlığı şartının konmasının antidemokratik bir tutum olduğunu belirtti. Ahmet Tuncer, “Kira artışları sadece Alman vatandaşlarını değil bu şehirde yaşayan ve vergilerini ödeyen yüzbinlerce yabancı ülke vatandaşlarını da olmusuz etkiliyor. Onlardan vergi alırken ülke vatandaşlığına bakmıyorsun ama demokratik haklarını kullanmak istedikleri zaman Alman vatandaşı olmasını şart koşuyorsun. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bu insan haklarına aykırıdır” dedi. Ahmet Tuncer, geri kalan 4 hafta içinde 60 bine yakın geçerli imza toplanması gerektiğini belirterek, “Aksi halde toplu konutların kamulaştırılması için halk oylamasına gidemeyeceğiz” dedi.