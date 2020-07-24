Tönnies’te yine korona çıktı

VİRÜSÜN nasıl bulaştığını sağlık idaresi inceliyor. Spiegel Online’ın haberine göre vakalar çalışanların çevresinden. Fabrikanın yeniden karantinaya alınıp alınmaması inceleniyor. Virüs uzmanları Tönnies fabrikasındaki vakalar üzerine yaptıkları araştırmada virüsün etlerin kesildiği ısı derecesinin 10 derece olduğu bölümde ve 8 metre mesafeden bulaştığını tespit etti.