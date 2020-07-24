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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Tönnies’te yine korona çıktı

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Tönnies’te yine korona çıktı
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Korona vakaları yüzünden bir süre kapatılan ve çok yoğun tartışmalara sahne olan Tönnies et fabrikası daha yeni üretime geçmişti. Ancak 20 kişide daha korona vakası teşhis edildi.

VİRÜSÜN nasıl bulaştığını sağlık idaresi inceliyor. Spiegel Online’ın haberine göre vakalar çalışanların çevresinden. Fabrikanın yeniden karantinaya alınıp alınmaması inceleniyor. Virüs uzmanları Tönnies fabrikasındaki vakalar üzerine yaptıkları araştırmada virüsün etlerin kesildiği ısı derecesinin 10 derece olduğu bölümde ve 8 metre mesafeden bulaştığını tespit etti.

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