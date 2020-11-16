Toni Kroos, Aubameyang’a sataştı Mesut Özil tartışmaya katıldı

Real Madrid’in Alman yıldız orta sahası Toni Kroos, Arsenal kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang ile sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir tartışmaya girdi.

Daha önce Bundesliga’da Bayern Münih ve Leverkusen formaları giyen Alman milli futbolcu Arsenal golcüsü Aubameyang’in maskeli gol sevinçlerini eleştirdi.

‘BU TARZ KUTLAMALARI APTALCA BULUYORUM’

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Almanya’da da sık sık Spiderman, Deadpool, Batman ve Black Panther maskeleriyle gol sevinci kutlayan Aubameyang için konuşan Kroos bu tarz kutlamaların ‘aptalca’ olduğunu ve Gabonlu golcünün iyi bir rol model olmadığını söyledi.

Aubameyang 2019 yılında da UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’e gol attıktan sonra Kara Panter maskesi takarak sevincini yaşamıştı. Maç sonu çok konuşulan o maske ile ilgili açıklama yapan Aubameyang şunları söylemişti: “Beni temsil eden bir maskeye ihtiyacım vardı ve bu Kara Panter. Gabon’da milli takıma Panterler diyoruz”

Sık sık bu tarz gol kutlamalarıyla bilinen golcü ile ilgili bir podcast yayınında konuşan Toni Kroos şu ifadeleri kullandı: “Aubameyang, bir zamanlar gol sevincinde maske takardı. Umarım bu sevinç onunla birlikte bitmiştir. Daha berbat bir şey hatırlamıyorum. Provalı danslar ve koreografiler de saçma. Bunları aptalca buluyorum”

AUBAMEYANG: ‘KROSS’UN ÇOCUĞU VAR MI?’

Bu açıklamalara Twitter hesabı üzerinden cevap veren Aubameyang, Toni Kroos’u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Gol attıktan sonra maskeyi çocuğumu mutlu etmek için takıyordum. Kroos’un çocuğu var mı? Umarım o da bir gün çocuğunu mutlu etmek için bir şeyler yapar” ifadelerini kullandı.

Aubameyang, ayrıca kendisi için “mutluluğun” ne anlama geldiğini anlatmak için bir çocuğun okul ödevinde kendisini bir süper kahraman olarak çizdiği fotoğrafı da paylaştı.

Toni Kross ise bu tweete karşılık olarak ‘Bu Toni Kross’un 3 çocuğu var’ şeklinde karşılık verdi.

Gabonlu futbolcu Kross’un bu yanıtına Dortmund’da beraber maske taktığı Alman futbolcu Reus’la olan bir fotoğrafını paylaşarak “Toni Kroos’a 3 çocuğu için tebrikler gönderin. Batman ve Robin’iniz…” yazdı.

MESUT ÖZİL’DEN DESTEK GECİKMEDİ

Yaşanan bu göndermeli diyaloğa Aubameyang’ın Arsenal’dan takım arkadaşı olan Mesut Özil de dahil oldu. Almanya Milli Takımı’nda yıllarca beraber oynadığı Toni Kross’u karşısına alan ve Aubameyang’ı savunan Özil, ”En iyi gol kutlaması” yazarak golcünün Kara Panter maskeli videosunu paylaştı.

KROSS MESUT ÖZİL’İ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Irkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil Dünya Kupası’nı kazandıkları kadroda Toni Kross ile beraber forma giymişti. Kross daha önce Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasını da eleştirmişti. İkilinin bu yüzden aralarının iyi olmadığı biliniyor.

Kross o dönem Bild’e verdiği demeçte şu sözleri kullanmıştı: “Mesut milli takımdan daha güzel bir şekilde ayrılmayı hak etti. Onunla uzun süredir birlikte top oynuyorum ve iyi biri olduğunu biliyorum. Ama milli takımı bırakma şekli doğru değildi. Yaptığı açıklamada haklı olduğu kısımlar, saçmalıktan ibaret olan kısımlar tarafından gölgelendi”