İki dakika önce 'Tokalaşmayın' demişti...

Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı Kovid-19 konulu kriz görüşmesinin ardından van Dissel ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, “Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz” uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı. Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, “Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz” ifadesini kullandı.