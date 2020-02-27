‘Tokalaşmam’ dedi, vatandaşlığı almadan salondan çıktı

SHAH, bahsi geçen kişinin erkek olduğunu ve prensip olarak tokalaşmayı reddettiğini bildirdi. İsmi açıklanmayan kişiyi ikna etmek için çok fazla çaba harcamadığını belirten Shah, buna rağmen söz konusu kişinin tokalaşmadan ve vatandaşlık belgesini almadan salondan ayrıldığını bildirdi. Tokalaşmayı reddeden kişi, iki yıl içinde fikrini değiştirerek Danimarka vatandaşlığı için zorunlu tokalaşma töreninde yetkililerle tokalaşırsa vatandaşlık belgesini alabilecek.

Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının son günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için ‘tokalaşmayı’ zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl ocak ayında basının önünde ‘tokalaşma töreni’ düzenlenmişti.