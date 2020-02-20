'Tobias'ın bütün bağlantıları araştırılacak'

“Hanau’daki saldırıda 9 göçmen kökenli öldürüldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Saldırgan ise evinde annesiyle ölü bulundu. Saldırgan, kişisel internet sitesine video mesajları ve manifesto gibi bir görsel koymuş. Bunlar, karışık düşünceler ve absürt komplo teorilerinin yanında derin ırkçı fikirler içeriyor. Soruşturmanın hedefi, Hanau’daki saldırı hakkında bilgisi olanların veya destekçilerin olup olmadığını araştırmaktır. Hem Almanya’da hem ülke dışında saldırganın çevresinin ve ilişkili olduğu kişiler araştırılacak.”

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Frank, “Bu gece, uzun bir zaman hatırlarımızda kalacak” ifadesini kullandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin 21 ila 44 yaşlarında olduğu, Tobias R.’nin ise sabıka kaydının bulunmadığı belirtildi.