TMMB’den Türkiye’de 30’uncu yıl ‘Hatıra Ormanı’

BUNDAN 30 yıl önce Frankfurt’ta kurulan TMMB yönetimi, dünya genelinde sadece 50 ülkede belirlenen alanlarla ilgili araştırmalara göre şu anda her yıl 15 milyardan fazla yetişmiş ağacın kesildiğine dikkat çekerken, “Bu anlamda başta toprak olmak üzere doğal varlıklarımızı korumak, gelecek nesillerimize tertemiz bir hava bırakmak amacıyla daha yeşil bir Türkiye için kuruluşumuzun 30’uncu yılı vesilesiyle Türkiye’de bir ‘Hatıra Ormanı’ oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BİRLİKTE OLUŞTURALIM’

Makina mühendisi Demir Ceylan’ın başkanlığını yaptığı TMMB’nin açıklamasında, “Gelin güzel ülkemizi birlikte yeşillendirelim, binlerce fidanı toprakla buluşturup, TMMB Almanya 30’uncu yıl ‘Hatıra Ormanı’nı birlikte oluşturalım. Siz de, ‘benim ve sevdiklerimin bir dikili ağacı olsun’ diyorsanız haydi hep birlikte geleceğe nefes olmaya katkıda bulunun. Hatıra ormanımız sizin de desteğinizle daha büyük, daha yeşil!” denildi.

31 MAYIS’A KADAR BAĞIŞ

Yurtdışında yaşayan Türkler ve Türkiye kökenliler ile Türkiye hayranlarının TMMB’nin Sparkasse Offenbach, IBAN: DE96 5055 0020 0000 0064 75, BIC: HELADEF1OFF hesabına ‘Verwendungszweck’ bölümüne Aktion Wald yazılarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bağışta bulunmaları istendi. 50 euro ve üzeri bağışta bulunanlara Vergi Dairesi için bağış makbuzu düzenlenip verilen adrese posta ile gönderileceği de belirtildi. Bağışlar toplandıktan sonra T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin belirlediği ve tahsis ettiği sahanın ağaçlandırılıp ‘Hatıra Ormanı’ oluşturulacağı da açıklandı.

ÇOK YÖNLÜ FAALİYET

TMMB 1991 yılında mühendisler ve mimarlar arasında iletişimin teşviki, bilgi, deneyim ve iş alışverişi, karşılıklı mesleki ve sosyal dayanışma temini hedefiyle Frankfurt’da kuruldu. Kısa süre içinde üye sayısı arttı. Türk üniversitelerinden bazı saygın profesör ve öğretim görevlisi de onur üyesi oldu. Daha sonraki dönemlerde fen bilimleri, fizik, kimya ve matematik dallarında uzmanlar da TMMB’ye üye oldu. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de farklı alanlarda çeşitli etkinlikler ve çalıştaylar düzenleyen TMMB, binlerce insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara bölgesi depreminden sonra İzmit Köseköy’de Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. ‘Frankfurt Haus’ (Frankfurt Evi) adı verilen binada her dönem 48 çocuk yatılı ve ilave olarak sabahtan öğleye kadar dışarıdan gelen çocuklar rehabilite edilmektedir. İç Anadolu bölgesinde 2008 yılı Aralık ayında meydana gelen depremde zarar gören Ankara’nın Bala İlçesi Sofular Köyü’nde çevre köylerden gelen 305 öğrenciye eğitim veren Musa Ünal İlköğretim Okulu’nun deprem zararlarının giderilmesi projesi de TMMB’nin gerçekleştirdiği ve gurur duyduğu bir projedir.