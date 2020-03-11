Tiyatro, konser ve spor müsabakaları iptal!

KORONAVİRÜS ile mücadele en çok spor ve kültürel etkinlikleri vurdu. Budesliga ve daha alt lig maçları bir süre boş tribünler önünde oynanacak. Alman Buz Hokeyi Federasyonu, buz hokey karşılaşmalarını durdurdu. Bu yıl şampiyonluk kupası da verilmeyecek. Basketbol ve hentbol müsabakalarının büyük kısmı da seyircisiz oynanacak. Ülkenin birçok bölgesinde karate gibi yakın dövüş sporları da iptal edildi. KONSERLER İPTAL

Berlin’de birçok kültürel etkinlik şimdiden iptal edildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Bavyera Eyaletleri’nin bin kişiden fazla katılımlı etkinlikleri hastalık endişesi nedeniyle yasaklanmasının ardından ülke geneli de sayısız konserin iptali yönünde kararlar alındı. Çok sayıda tiyatro gösterisi de yasaklandı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki vaka sayısı bin 200’ü aşarken, hâlâ okulların ve yuvaların kapatılması gündemde değil. Ancak birçok eyalette virüs vakaları nedeniyle çok sayıda okulda derslere ara verildi.

LİSE BİTİRME SINAVLARI NE OLACAK?

Almanya’da koranavirüsün yarattığı en büyük belirsizliklerden biri de lise bitirme sınavlarının nasıl yapılacağı. Yarın Berlin’de toplanacak olan Kültür Bakanları Konferansı’nda bu soruya cevap aranacak. Federal Eğitim Bakanı ile birlikte 16 eyaletin eğitim bakanları konuyu gündemine aldı. Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Stefanie Hubig konuyla ilgili “Lise bitirme sınavlarının nasıl yapılacağını detaylarıyla ele alacağız” dedi. Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) genel kurulunun ertelemesi de gündeme geldi. Genel başkan adaylarından Norbert Röttgen, kongrenin ertelenebileceğini söyledi. Başbakan Angela Merkel ise bu yöndeki soruya “Ben CDU’nun Genel Başkanı değilim. Parti yönetimi karar verecektir. 25 Nisan’a daha çok zaman var” sözleriyle kongrenin ertelenmesi konusunda net bir şey söylemedi.