Tiyatro Frankfurt 2024’e ‘Boş Çerçeve’ ile veda etti

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FRANKFURT Gallus Theater’da düzenlenen etkinlikte, salonu dolduran Türk ve Alman seyirciler, hem kahkahalara hem de duygusal anlara tanıklık etti. Oyun bitiminde seyircilerin dakikalarca ayakta alkışladığı performans, tiyatro sanatının toplumsal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Oyunun yönetmeni ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, sahnede yaptığı konuşmada sanatın insanlar arasındaki köprüleri inşa etme gücüne vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: “Bu soğuk kış gününde salonu dolduran herkese yürekten teşekkür ederim. Sanat, bu zorlu dönemlerde hepimize nefes alacak alanlar yaratıyor. Savaşların, ekonomik krizlerin ve dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik zamanlarda, sanatın şifa verici gücünü hep birlikte deneyimledik. ‘Boş Çerçeve’, unutulan değerlerimizi, nelere sırt döndüğümüzü ve sevginin dünyayı nasıl kurtarabileceğini bizlere hatırlatmayı amaçlıyor. Sevginin gücü, sanatın gücüyle birleştiğinde, yaşanabilir bir dünya için umut yeşeriyor. Ayrıca oyunda birbirimizi dinlemenin ve anlamanın önemi üzerinde durduk. Zira dinlememek ve yabancılaşmak, modern dünyanın en büyük sorunlarından biri. Bu oyunla, bu bariyerleri biraz olsun aşabilmeyi umduk. Oyunumuz şimdiden pek çok Alman tiyatrosundan davet aldı ve bu da bizleri ayrıca mutlu etti. Daha fazla bilgiye Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.”

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Sahnede bir diğer önemli konuşmayı yapan Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Tiyatro Frankfurt ekibini yüksek bir takdirle selamladı. Arslaner, oyunun sadece izlenmediğini, yaşanıldığını ve bu deneyimin seyircide büyük bir etki bıraktığını dile getirerek, “Bu akşam bizlere duygu dolu bir yolculuk sundunuz. Tiyatronun toplumdaki yeri ve önemi, bu performansla bir kez daha anlaşıldı” ifadelerini kullandı. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Hazine ve Maliye Ateşesi Mücahit Civriz, Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binar ve çok sayıda Türk ve Alman seyirci katıldı. Seyirciler, oyun sonunda “İyi ki gelmişiz! Yılın sonunda böylesine kaliteli ve etkileyici bir oyun izledik” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

TÜRKİYE’DE DE DEVAM EDECEK

Oyun, 2024 yılında başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok şehrinde ve Türkiye’de sahnelenmeye devam edecek.

Oyuncu kadrosu ve teknik ekip oyuncuları: Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu

Reji asistanlığı: Gonca Ekiz

Sahne konsepti ve tasarımı: Hannan Aslan

Dekor tasarımı: Şahin Vural

Kostüm tasarımı: Demet Öztürk

Teknik ekip (Işık, ses ve efekt): Alperen Alan, Selin Topdemir

Sahne gerisi: Sevda Şahin