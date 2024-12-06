Tiyatro festivali, vize engeli nedeniyle buruk başladı

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FESTİVAL, Theater28’in ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Berlin Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle düzenleniyor. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, kültür ve sanatın toplumlar arası bağların güçlenmesindeki rolüne dikkati çekti. Kapısız, sanatın, milletlerin birbirini anlamasında ve kültürel zenginliklerin paylaşılmasında önemli bir köprü görevi gördüğünü kaydetti. Türk toplumunun kültürel ve sanatsal varlığının ve konumunun güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Kapısız, tiyatro festivalinin bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı.

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‘KÜLTÜRLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR’

Tiyatro 28 Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Güldü ise Türk ve Alman tiyatro dünyalarını bir araya getiren bu festivalin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu geliştirmedeki rolüne vurgu yaptı. Güldü, “Tiyatro, toplumları ve kültürleri birleştiren güçlü bir araçtır. Bu festival hem Türkiye hem Almanya’daki sanatçılar ve seyirciler için unutulmaz bir deneyim olacak” dedi./

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Berlin tarihinin ve bugününün dokusunda Türk insanının hikâyelerinin de ayrı ve ayrılmaz bir yerinin olduğuna işaret etti. Tiyatronun insanları birleştiren, çağlar ve kültürler arasında köprüler kuran, ortak hikâyeleri sahneye taşıyan güzide bir sanat dalı olduğunu söyleyen Şanlı, “Berlin’de, Türk ve Alman tiyatrosunun, sanatının ve sanatçılarının Türk-Alman Tiyatro Festivali çerçevesinde bir araya gelmesini önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

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Festival kapmasında gösterilmesi planlanan Cem Özer’in oynadığı ‘Cem Olmak’ adlı oyun ise oyuncunun vize alamaması nedeniyle gösterilemeyecek. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Cem Özer, “Cem Karaca’nın çilesini anlattığımız oyunumuzu, Cem Karaca’nın 8 yıl sürgün yaşadığı Almanya ’nın Berlin Senatosu’nun desteğiyle düzenlenen Türk-Alman Tiyatro Festivali’nin daveti inandırıcı bulunmadığı için vize verilmemesi nedeniyle oynayamıyoruz. Sanırım oradaki Türklerin kendi kültürleriyle buluşmasına izin verilmiyor. Bu yalnız bize uygulanan bir şey değil, sistematik bir davranış” ifadelerini kullandı. Cem Özer, tiyatroculara yeşil pasaport verilmesini istedi.

DOLU DOLU BİR FESTİVAL

Bir hafta sürecek festivalde ağırlıklı olarak Türkiye’de devlet ve şehir tiyatrolarından çeşitli tiyatro toplulukları sahne alacak. Etkinlik programında hem klasik hem de çağdaş tiyatro eserleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alıyor. Festival, Theater28 sahnesinin yer aldığı Prinzenalle 33, 13359 adresinde gerçekleşecek. İşte festival kapmasında gösterilecek oyunlar:

06.12.2024 / ‘Çarpışma’ - İstanbul Devlet Tiyatrosu

07.12.2024 / ‘Sirk Ateşi’ - Kayseri Devlet Tiyatrosu (Çocuk oyunu saat 12.00 ve 14.00)

07.12.2024 / ‘Macbeth Mutfakta’ - Kadro Pa İstanbul

08.12.2024 / ‘Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur’ - Cihangir Pro İstanbul

13.12.2024 / ‘Karanlıkta’ - Reﬁa Prodüksiyon İzmir

14.12.2024 / ‘İnsan Merak Ediyor’ - İzmir Halk Tiyatrosu

14.12.2024 / ‘NSU–Auch Deutsche ünter den Opfern’ - Ballhaus Prinzenalle (Almanca ve Türkçe üstyazılı)

Tüm oyunlar akşam saat 20.00’de başlayacak.