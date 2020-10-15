‘Titredim, kasıldım, nefes alamadım, kelime-i şehadet getirdim’

BERLİN’de yaşayan 53 yaşındaki Mine Akman, eylül ayı ortasında baş ağrısı, boğaz kaşıntısı, üşüme, titreme gibi belirtilerle karşılaştığını, bunun üzerine evinde bulunan ilaçları kullandığını ve o gece bu belirtilerin geçtiğini ifade etti. Ancak birkaç gün sonra yeniden baş ağrısı yaşadığını ve bu arada bir süre önce aynı ortamda bulunduğu bir kişinin Kovid-19’a yakalandığını duyduğunu aktaran Akman, şunları söyledi: “Bunun üzerine pazartesi günü sağlık dairesini aradım. Salı günü test yaptırdım ve çarşamba günü da pozitif olduğumu söylemek için sağlık dairesi beni aradı. Çok korktum. Biliyordum sanki, hissettim Kovid-19’a yakalandığımı. Birkaç gün sonra yeniden halsizlik, baş ağrısı ve kemik ağrıları yaşadım ve evden dışarıya çıkmadım. Temasta olduğum, tanıdığım herkesi bilgilendirmek için aradım. İlk belirtilerden 12 gün sonra durumum ağırlaştı. Korkunç bir baş ağrısıyla beraber tansiyonum çok çıktı. Zaten kronik tansiyon hastasıyım. Titremeye başladım. Vücudum kasılmaya başladı, nefesim kesildi. Nefes alamadım. Biraz morarmaya da başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hastaneyi aradım. Onlar da ‘Panik yapmayın, yatın ve kendinizi gözlemleyin. Ağırlaştığınızda arayın’ dediler. Ama sakin olamıyordum. 12’nci gün çok mücadele ettim. Kötü oldum. Nefesim bir gidiyor bir geliyor. Yani sanki böyle cam kırıkları var ciğerlerimde onlar nefes almamı engelliyor. Kesinlikle nefes alamıyorum. Çok zorlanıyorum. Boğazımı tutarak, karnıma bastırarak nefes almaya çalışıyorum. Hastaneye de gitmek istemiyorum.”

‘EVİMDE ÖLECEĞİM DEDİM’

“Ölmeyi bile aklına getirdim. Kelime-i şehadet bile getirdim. ‘Yatağımda ölmek istiyorum’ dedim. Tansiyon ilacımla birlikte bol bol su içtim. Bütün gece uğraştım, direndim. Sabah uyandığımda korkunç bir baş ağrısı, patlayacak derecede. Nefeste normalleşme oldu, tansiyonum normale döndü. Ama bir titreme var. Ayaklarımda uyuşukluk var, zaten hâlâ yürüyemiyorum doğru dürüst. Doktora gitmeye gücüm yoktu. Ama hastaneye de gitmek istemiyorudum. Konuya ilgili olduğum için daha önce çok araştırma yapmıştım. Hastanelerin durumlarını biliyorum. Oradaki insanların nasıl yattığını biliyorum. Onlar beni çok korkuttu. ‘Evimde öleceğim. Hastaneye gitmeyeceğim’ dedim. Gerçekten ecelle boğuştum. Sağlık dairesi test sonucunu bildirdikten 2 gün sonra bir kez daha durumu öğrenmek için beni aradı, ancak daha sonra benimle hiç temasa geçmediler. Kovid-19’a yakalanan bir arkadaşımı ise her gün aradılar, sağlığıyla ilgili bilgi aldılar. Benimle de aynı şekilde ilgilenmelerini isterdim. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Maskesiz kesinlikle dolaşmamak lazım. Türkiye çok iyi yapıyor, cezalar veriyor, keşke burada da olsa. Toplumun içine girmemek önemli. Bayramlarda, düğünlerde boy göstermemek gerektiğini düşünüyorum. Hastalığım süresince tat ve koku kaybı yaşadım, konuşmakta zorlandım, kelimeleri bir araya getirip bir şeyler anlatmak istedim ancak beceremedim.