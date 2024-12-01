TIR koltuğuna gizlenen 59 bin 810 Euro komşuya kaldı

Haberin Devamı

Hollanda’dan aldığı makineleri Türkiye’ye götüren Türk vatandaşı D.O., Edirne Hamzabeyli karşısındaki Lesovo sınır kapısına vardı. Belgeleri inceleyen gümrük memurları, incelemeleri sırasında yolcu koltuğunun altındaki bir boşluğa gizlenmiş, beyan edilmemiş para buldu. Yakalanan 59 bin 810 Euro’ya el konulurken, Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı’nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlemler hızla başlatıldı. Aracın sürücüsü Türk vatandaşı D.O., sınırdan aktarılan ve Avrupa Birliği dışında kalan para birimini yazılı olarak gümrük makamlarına beyan etme yükümlülüğünü yerine getirmediği için davalı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paraya da el konuldu.