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Avrupa
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Timo Werner'in krallık için Haaland korkusu!

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Timo Werner'in krallık için Haaland korkusu!
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Leipzig'in golcü futbolcusu Timo Werner, Bundesliga'da gol krallığında yarıştığı Lewandowski ile birlikte Haaland'ın geriden gelerek yarışa ortak olmasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

Werner, bu sezon toplamda 40 gole ulaşan ve devre arasında geldiği Dortmund formasıyla Bundesliga'da 6 maçta 9 gol atan Erling Haaland'dan çekindiğini söyledi. Werner, Haaland'ın formuyla ilgili açıklamasında, "Biz Lewandowski'yle gol krallığı için yarışırken Haaland'ın arkamızdan gelip bizi geçmesine engel olmamız gerekiyor" diyerek esprili sözler kullandı.

Gol krallığı yarışında atabildiği kadar gol atmaktan başka bir hedefi olmadığını söyleyen Werner, Bundesliga'da şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Almanya 1. Ligi Bundesliga gol krallığında Bayern Münihli Robert Lewandowski 25 golle zirvede yer alırken Timo Werner'in ise 21 golü bulunuyor.

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