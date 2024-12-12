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TİM’den çok anlamlı etkinlik

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#Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği#Dünya Engelliler Günü#AVRUPADAN HABERLER
TİM’den çok anlamlı etkinlik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 11:18

Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği (TIM e.V.), Dünya Engelliler Günü nedeniyle Fürth Firstclass Event Halle’de anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, farkındalık oluşturmayı, toplumsal kabulü güçlendirmeyi ve engelleri kaldırmayı hedefledi.

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ETKİNLİKTE konuşan Dernek Başkanı Dr. Osman Öksüzoğlu, 1986’da kurulan TIM e.V.’nin, engelliler ve ailelerine çok dilli danışmanlık, sağlık ve sosyal katılım konularında eğitim hizmetleri sunduğunu anlattı. Dernek, göç ve engellilik ile yaşlılık alanlarına da odaklanarak gönüllü çalışmaları destekliyor. Öksüzoğlu, TIM e.V.’nin farklı milletlerden bireyler için bir danışma ve buluşma merkezi olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. TIM e.V., kadınlar için bisiklet ve jimnastik kursları, zumba, hafıza eğitimi, örgü ve dantel kursları gibi çeşitli programlar sunuyor. Ayrıca çocuk korosu ve halk oyunları eğitimleri ile “Bir Konu Bir Konuk” etkinlikleri düzenleniyor.

TİM’den çok anlamlı etkinlik

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UÇUŞ HAKLARI VE BAKIM SİGORTALARI KONUŞULUYOR
Toplantılarda “Engellilerin Uçuş Hakları” ve “Bakım Sigortası” gibi önemli konular ele alınıyor. Dr. Öksüzoğlu, etkinliğe katkı sunan destekçilere teşekkür etti. Destekçiler arasında Türk-Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. Reşit Demir, DİTİB Kadın Kolları Başkanı Özlem Ödemiş ve etkinliği müzikle renklendiren sanatçılar yer aldı. Ayrıca, etkinliği ses ve sazlarıyla renklendiren Serap ve Metin Başaran, Murat Erdil, Armağan Çelik, Serkan Apaydın, Zeynel Fidan ve Erntoan Chousein ile Halk Oyunları Eğitmeni Sema Yılmaz’a teşekkür edildi. İş insanları Hüseyin Çakır, Yıldıray Aydın, Haluk Dokur, Cemil Kimyacıoğlu, Mustafa Oğuz ve Erdem Karakalem’in katkıları da anıldı.

TİM’den çok anlamlı etkinlik

TİM’den çok anlamlı etkinlik

TİM’den çok anlamlı etkinlik

TİM’den çok anlamlı etkinlik

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#Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği#Dünya Engelliler Günü#AVRUPADAN HABERLER

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