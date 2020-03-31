Til Schweiger depoladığı maskeleri doktorlara hediye etti

HAMBURG’da yaşayan 56 yaşındaki Schweiger “Yıllar önce maskeleri eve depoladım. Büyük bölümünü babama ve ev doktorumla ihtiyacı olan diğer doktorlara dağıttım. Eğer sosyal mesafeye dikkat eder, eller yıkanıp dezenfekte kurallarına da uyulursa maskeye ihtiyaç olmaz” dedi. Kovid-19 sendromuna rağmen kendisini Hamburg’da çok iyi hissettiğini söyleyen Schweiger, İspanya Adası Mallorca’daki evine yerleşmeyi düşündüğünü ancak daha sonra vazgeçtiğini de söyledi. Schweiger “Almanya’dan daha güvenli çok az yer var. Mallorca Ada olduğu için oraya gitmeyi akımdan geçirdim. Sonra ‘Hasta olacaksam en iyisi Almanya’da olmak’ diyerek vazgeçtim. Almanya’daki hastanelerin imajı bana göre Mallorca’dakinden daha iyi” dedi.

‘MALLORCA’DA RESTORAN AÇMAK İSTİYORDUM’

Koronavirüs krizi nedeniyle hem oyuncu olarak çalışmalarının durduğunu hem de açtığı restoranda iş yapamadığını belirten ünlü oyuncu, krizin planlarını da bozduğunu söyledi. Schweiger “İki film çekmek istiyordum. Mallorca’da da bir restoran açmayı planlamıştım. ancak olmadı” dedi. Zamanını evinde hayat arkadaşı Sandra ve kızı Lilli ile geçirdiğini belirten Schweiger “Uzun yatıyoruz. Köpekle dışarı çıkıyoruz. Yemek yapıp, kitap okuyoruz. Filmler izleyip çeşitli oyunlar da oynuyoruz. Zaman da böyle geçiyor” dedi.