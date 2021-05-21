TID’den marketçilere özel seminer

SUNTAT merkezinde düzenlenen seminere 10 Türkiye kökenli ile Suriyeli marketçiler katıldı. TID tarafından yapılan açıklamada, son aylarda salgın nedeniyle özellikle marketlerdeki et bölümleri, üretim yerleri ve birebir yakın temas olan bölümlerle ilgili hem kontrollerin hem de yaptırımların ağırlaştırıldığı belirtildi. Hijyen konusuna özen göstermeyenlere büyük cezaların kesileceği belirtilen dernek açıklamasında şöyle denildi: ‘SEMİNERLERİMİZDEN FAYDALANIN’

“16 Mayıs’ta Gıda Yüksek Mühendisi Harun Şimsek’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz seminerde esnafımıza faydalı birçok bilgiyi, kanun ve yönetmeliklerdeki yaptırımları ve yenilikleri anlattık. Marketçilerimiz de yeni olmayan ancak bilinmesi gereken birçok konu hakkında bilgilerini tazeleme fırsatı buldu. Ayrıca seminere katılan esnafımıza sertifikalarını verdik. Özellikle şunu belirtmek isteriz ki, Türk marketleri giderek büyüyor ve artık Avrupalı mağazalara rakip oluyor. Ancak bazı kuralları takip etmeyen esnafımız yapılan kontrollerde büyük cezalar alabiliyor. Lütfen derneğimizi takip edin. Düzenlediğimiz seminerlerden faydalanın. 1995 yılından beri bölgede hizmet veren en eski derneklerden biriyiz.”