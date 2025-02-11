Ticaret savaşı bir üst seviyeye tırmandı

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Avrupa’daki çelik üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli EUROFER’in Başkanı Henrik Adam, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın bütün çelik ithalatına yüzde 25’lik genel tarife getiren başkanlık kararnamesinin, Trump’ın ilk başkanlık döneminde başlattığı ticaret savaşının bir üst seviyeye tırmanışı olduğunu kaydeden Adam, bunun Avrupa çelik endüstrisinin durumunu daha da kötüleştireceğini ve zayıf olan piyasa ortamını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Adam, mevcut uygulama kapsamında Avrupa çelik üreticilerinin muafiyetlere sahip olduğunu ve AB Komisyonunun bir tarife oranı kotası müzakere ettiğini anımsatarak, “Muafiyetlere ve tarife oranı kotasına rağmen ABD’nin AB’den çelik ithalatı yılda 1 milyon tondan fazla azaldı” değerlendirmesinde bulundu.

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TELAFİ EDİLEMEZ

ABD’nin, AB çelik üreticileri açısından ikinci en büyük ihracat pazarı olduğunu vurgulayan Adam, 2024’te toplam AB çelik ihracatının yüzde 16’sının ABD’ye yapıldığını, bu ihracatın önemli bir kısmının kaybedilmesinin diğer pazarlara ihracatla telafi edilemeyeceğini belirtti. Adam, “Bütün ürün muafiyetleri ve tarife oranı kotaları kaldırılırsa AB, ABD’ye yapılan 3.7 milyon ton kadar çelik ihracatını kaybedebilir” ifadesini kullandı. ABD’nin tarife uygulamasının ticaret akışında yeni ve önemli sapma riski ortaya çıkardığına işaret eden Adam, “ABD, 2024’te AB dışındaki üçüncü ülkelerden yaklaşık 23 milyon ton çelik ürünü ithal etti. Muhtemelen ABD’ye giden hacimler artık büyük ölçüde Avrupa pazarına yönlendirilecek” dedi.

18 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇIKARILDI

Adam, küresel çelik piyasasında aşırı kapasite söz konusu olduğunu, çoğunlukla Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan olmak üzere çok ucuz fiyatlarla çeliğin AB pazarına girdiğini ve bunun Avrupa’nın sanayisizleşmesine yol açtığını belirtti. AB çelik sanayisinin 2024 yılında 9 milyon ton kapasitelik kapatmada bulunduğunu ve 18 binden fazla işçi çıkardığını hatırlatan Adam, Trump’ın kararının durumu daha da kötüleştireceğini anlattı. Adam, AB’nin Avrupa çelik endüstrisini korumak için acil adımlar atması gerektiğine dikkati çekerek, AB piyasa koruma önlemlerinin ticari koşullara uygun biçimde güncellenmesinin önemine işaret etti.