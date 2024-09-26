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Ticaret Bakanı Bolat Almanya’ya geliyor

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#AVRUPADAN HABER#ETOK/ JETCO#Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Bolat Almanya’ya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:55

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/ JETCO) 5. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geliyor.

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BAKAN Bolat’ın ziyaretinde, Alman ve Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarının oluşturduğu çalışma gruplarının ortaya koyduğu çıktılar değerlendirilecek. Ardından yarın Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in eş başkanlığında ETOK/ JETCO 5. Dönem Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ETOK/JETCO protokolü ve Türk iş dünyasının kapasitesini artırmaya dönük bir işbirliği programını hayata geçirecek olan ‘Partnering with Germany’ niyet beyanı imzalanacak.
2023 yılında 50 milyar Doları bulan ticaret hacmi ile Türkiye’nin dünyadaki en önemli ticaret ortaklarından olan Almanya ile ticari bağlarını daha da kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek resmi ziyarette karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, sanayi, turizm, üçüncü ülkelerde projeler, Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi ve enerji gibi pek çok konuda iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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#AVRUPADAN HABER#ETOK/ JETCO#Ömer Bolat

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