TİAD yıl sonu toplantısını yaptı!

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 16:39
1992 yılından bu yana Nürnberg Metropol bölgesinde faaliyet gösteren kısa adı TİAD olan Alman Türk İş İnsanlari Derneği Yönetim Kurulu, 2024 yılı son toplantısında yönetim listesinde yer alan isimlerle bir araya geldi. Mevlana Restaurant’ta sene sonu son akşam yemeği eşliğinde gündem maddeleri ele alındı.
2025 yılı bütçe planı ve projeleri, gündemin ana maddesi olarak belirlendi. Alınan kararlar doğrultusunda, planlanan girişimlerin bütçe planlaması yapılırken özellikle halka açık organizasyonların toplumsal verileri ve sosyal alandaki katma değerleri ön plana çıktı.ERKEN SEÇİM DE GÜNDEMDEYDİ
Eğitim ve Z Kuşağı, Alman ve Türk toplumlarının ortak çıkarlarını gözeten projeler arasında önemli bir yer tutuyor. Ekonomik alanda ise, geleneksel TİAD Ekonomi Günleri, hayata geçirilecek girişimlerin başında yer alıyor.
Dünya siyasetindeki hızlı gelişimlerin ekonomi piyasalarında yarattığı türbülans ve etkileri de gündemde yer aldı. TİAD Yönetim Kurulu açıklamasında 2025 Şubat ayı sonu için planlanan federal hükümet erken seçim
süreci, ABD Başkan değişimi, savaşlar ve başta otomotif sanayi olmak üzere birçok sektörde yaşanan küresel sıkıntıların öncelikle borsa olmak üzere piyasaları doğrudan etkileyeceğini belirtti. Söz konusu yapısal girişimlerin TİAD tarafından üyeleri için destekleneceği belirtildi.