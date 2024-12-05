TİAD yıl sonu toplantısını yaptı!

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2025 yılı bütçe planı ve projeleri, gündemin ana maddesi olarak belirlendi. Alınan kararlar doğrultusunda, planlanan girişimlerin bütçe planlaması yapılırken özellikle halka açık organizasyonların toplumsal verileri ve sosyal alandaki katma değerleri ön plana çıktı.

Eğitim ve Z Kuşağı, Alman ve Türk toplumlarının ortak çıkarlarını gözeten projeler arasında önemli bir yer tutuyor. Ekonomik alanda ise, geleneksel TİAD Ekonomi Günleri, hayata geçirilecek girişimlerin başında yer alıyor.

