TİAD 30’uncu yılına hızlı girecek

Haberin Devamı

ÖNÜNÜMÜZDEKİ dönemde TİAD, özellikle eğitim, kalifiye eleman yetiştirme, tedarik ve teşvik üzerine iş verenlere ve yatırımcılara geniş imkânlar sağlama, eğitici seminerler organize etme ve toplumsal faaliyetler konularında ağırlık verecek.

30’UNCU YIL JÜBİLESİ

2022 yılında din, dil ve ırk gözetmeden siyasi bağımsızlığı olan TİAD, Nürnberg Metropol bölgesindeki varlığının 30’uncu yıl jübilesini kutlayacak. Türk-Alman toplumu arasındaki diyalogların daha güçlenmesi ve pekişmesi açısından TİAD her iki toplumu bir araya getirme, bilgilendirme ve aralarındaki diyaloğu hem ekonomik hem de, sosyal açıdan pekiştirme anlamında topluma açık organizasyonlar düzenleyecek. TİAD’ın yaklaşık 30 yıldır süre gelen Alman kurumları ve iş ortakları ile inovatif girişimleri de, ortak toplum adına gelecekte daha fazla ivme kazandıracak. Taner TÜZÜN / NÜRNBERG