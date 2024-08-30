×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Thyssenkrupp’ta kriz! Gabriel de istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Thyssenkrupp#İstifa
Thyssenkrupp’ta kriz Gabriel de istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:23

Almanya’nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’de başlayan kriz istifalarla devam ediyor. Şirketin Denetleme Kurulu Başkanı olan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Thyssenkrupp CEO’suna ağır eleştirilerde bulunarak görevinden ayrılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

THYSSENKRUPP Steel’de, çelik bölümüyle ilgili yaşanan geleceğe yönelik tartışmalar krize dönüştü. Thyssenkrupp Steel Europe AG Denetim Kurulu Başkanı Sigmar Gabriel, Duisburg’da yaptığı açıklamada, Thyssenkrupp Steel CEO’su Bernhard Osburg, Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heike Denecke-Arnold ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Markus Grolms’un görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Denetim kurulu, istifa eden yöneticilerin anlaşmalarını onayladı. Kendisinin de denetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğini açıklayan Gabriel, Thyssenkrupp CEO’su Miguel López’in, şirket yönetim kuruluna karşı ‘eşi benzeri görülmemiş bir kampanya’ başlattığını ve bunun sadece yönetim kurulunun iş yapma yetişini zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda büyük bir güven ihlali olduğunu belirtti. IG Metall’den Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Detlef Wetzel ve iki diğer üye de görevlerinden ayrılma kararı aldı.
Thyssenkrupp çelik bölümü Almanya’nın en büyük çelik üreticisi. Sadece Duisburg’da 13 bin olmak üzere toplam 27 bin kişi çalışıyor. İşçi konseyi, yeniden yapılanmanın ‘çelik fabrikalarını yarıya indireceğinden’ ve binlerce iş kaybına yol açacağından korkuyor.

Thyssenkrupp’ta kriz Gabriel de istifa etti


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Thyssenkrupp#İstifa

BAKMADAN GEÇME!