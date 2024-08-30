Thyssenkrupp’ta kriz! Gabriel de istifa etti

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THYSSENKRUPP Steel’de, çelik bölümüyle ilgili yaşanan geleceğe yönelik tartışmalar krize dönüştü. Thyssenkrupp Steel Europe AG Denetim Kurulu Başkanı Sigmar Gabriel, Duisburg’da yaptığı açıklamada, Thyssenkrupp Steel CEO’su Bernhard Osburg, Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heike Denecke-Arnold ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Markus Grolms’un görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Denetim kurulu, istifa eden yöneticilerin anlaşmalarını onayladı. Kendisinin de denetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğini açıklayan Gabriel, Thyssenkrupp CEO’su Miguel López’in, şirket yönetim kuruluna karşı ‘eşi benzeri görülmemiş bir kampanya’ başlattığını ve bunun sadece yönetim kurulunun iş yapma yetişini zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda büyük bir güven ihlali olduğunu belirtti. IG Metall’den Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Detlef Wetzel ve iki diğer üye de görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Thyssenkrupp çelik bölümü Almanya’nın en büyük çelik üreticisi. Sadece Duisburg’da 13 bin olmak üzere toplam 27 bin kişi çalışıyor. İşçi konseyi, yeniden yapılanmanın ‘çelik fabrikalarını yarıya indireceğinden’ ve binlerce iş kaybına yol açacağından korkuyor.