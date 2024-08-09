ThyssenKrupp’a ‘tabutlu’ uyarı nöbeti

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ALMANYA’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından ThyssenKrupp’ın, Duisburg (3 bin) olmak üzere Salzgitter ve Fransa’nın Vallourec kentindeki çelik fabrikalarından toplamda 5 binden fazla kişinin işine son vermeyi planladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) öncülüğünde ThyssenKrupp Steel’in Duisburg’daki merkezi önünde dün (perşembe) akşam düzenlenen ‘uyarı nöbeti’ne çok sayıda kişi katıldı. İşyeri İşçi Temsilcisi Laurence Hentschel, burada yaptığı konuşmada, “Kendimizin, ailelerimizin, tüm Duisburg’un, tüm Kuzey Ren Vestfalya’nın geleceği için buradayız” dedi. ‘Gerilla eylemi’ olarak nitelenen ‘uyarı nöbetinin’ yapıldığı alana ‘boş bir tabut’ da konularak, insanların yaşadıkları tedirginliklere dikkat çekildi. Her gün 05.00-23.00 saatleri arasında yapılacak ‘uyarı nöbetlerinin’ çıkış planlarından vazgeçilene kadar süreceği açıklandı.



‘UCUZ ÇELİK DEĞİL, İŞ ÖNEMLİ’

13 bini Duisburg’da olmak üzere 27 bin kişinin çalıştığı ThyssenKrupp’un son yıllarda sürekli olarak zarar ettiği ve zararın geçen yıl 2.5 milyar Euro sınırını aştığı belirtildi. Bu yüzden özellikle üretim maliyeti birçok ülkeye nazaran çok daha yüksek olduğu için, bazı çelik işletmelerinde çalışanlara çıkış verilmesi yoluyla tasarrufa gidilmesinin kaçınılmaz olduğu açıklandı. Hem Metal İşçileri Sendikası hem de İşyeri İşçi Temsilcisi, şirket yöneticilerinin bu yöndeki planlarına tepki göstererek, “Ucuz çeliğe değil, bizim işe ve üretime ihtiyacımız var” açıklamasında bulundular. Öte yandan Duisburg’daki tesislerde yılda 11.5 milyon ton ham çelik işlendiği ve yönetimin bu miktarı 9.5 milyon tona düşürmeyi planladığı belirtildi.