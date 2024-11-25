Thyssenkrupp 11 bin kişiyi işten çıkaracak

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ŞİRKET, 2030 yılına kadar üretim ve yönetimde yapılacak düzenlemelerle 5 bin kişiyi işten çıkaracak. DW Türkçe’nin haberine göre, üretim faaliyetinin dış hizmet sağlayıcılarla karşılanması ya da satışı yoluyla da 6 bin kişilik istihdam daha sonlandırılacak. Böylece 27 bin olan personel sayısı 16 bine düşürülecek. Açıklamada, son yıllarda çeliğe talebin azaldığı ve şu anda yılda 11.5 milyon ton olan üretimin 8.7 ila 9 tona düşeceği belirtildi. Thyssenkrupp’un geçen ticari yılda yaptığı çelik sevkiyatı da bu seviyedeydi. Şirketin personel maliyetini işten çıkarmalarla gelecek yıllarda yüzde 10 düzeyine düşüreceği ve rekabet edebilir bir maliyet seviyesine indireceği ifade edildi. Şirket, tasarruf tedbirlerine ek olarak çelik bölümünün daha da bağımsızlaşması için de adımlar atılacağını duyurdu. Daniel Krentinsky’nin sahibi olduğu Çek enerji şirketi EPCG’nin şirketteki yüzde 20’lik payının yüzde 50’ye çıkartılmasının planlandığı açıklandı.